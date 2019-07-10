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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
10.07.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

'Ben yaptım' dedi polisi bile inandıramadı!

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AVCILAR’da D-100 karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yan yola uçarak ters döndü. Kazadan sonra sürücü araçtan çıkarak uzaklaşırken daha sonra gelen bir kişi aracı kendisinin kullandığını söylemesine rağmen polisi inandıramadı.

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  • Kazayı ben yaptım dedi ama kimseyi inandıramadı
  • Kazayı ben yaptım dedi ama kimseyi inandıramadı
  • Kazayı ben yaptım dedi ama kimseyi inandıramadı
  • Kazayı ben yaptım dedi ama kimseyi inandıramadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Avcılar’dan Beylikdüzü yönüne giden sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, bariyeri aştıktan sonra hızla yön tabelasına çarpıp yan yola ters döndü. Görgü tanıklarının ifadesine göre kolunda dövme bulunan uzun saçlı bir kişi kaza yapan otomobilden çıkarak uzaklaştı. Kazanın bildirilmesinden sonra 112 ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken araçta bir kişinin kalmış olabileceği olasılığı göz önüne alınarak itfaiyeye haber verildi.

Gelen itfaiye ekibi polislerle birlikte araçta kimsenin bulunmadığını belirledi. Yan yolda trafik akışı tek şeritten sürdürülürken bu sırada gelen aracın kendisine ait olduğunu belirten ‘Uğur’ adlı kişi, kazayı kendisinin yaptığını söyledi. D-100 karayolunda Beylikdüzü yönüne giderken bir aracın kendisini sıkıştırması üzerine direksiyonu kırdığını, kontrolden çıkan otomobilin yan yola uçtuğunu söyledi. Yara almamasına rağmen aracın pert olduğunu belirten bu kişiyi gören çevredekiler bunun sürücü olmadığını polise söyledi. Polis de üzerinde beyaz elbise bulunan ve kaza yaparak, ters dönen araçtan çıkmasına rağmen beyaz kıyafetinde hiçbir leke bulunmayan bu kişinin sürücü olmadığına kanaat getirerek, ifadesini almadı. Polis, bu kişiye, araç sahibi ise yarın belgeleri ile belirtilen adrese giderek işlemleri yapabileceğini söyledi. Ekipler, kaza yapan aracı kullanan sürücüyü tespit etmek amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.

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