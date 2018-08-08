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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.08.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

'Ben şu tarafa gideyim, balıklar kaçıyor' dedi, gözden kayboldu

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'Ben şu tarafa gideyim, balıklar kaçıyor' dedi, gözden kayboldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün öğle saatlerinde sınıf arkadaşı ile birlikte zıpkınla balık avlamaya giden 17 yaşındaki genç denizde boğuldu. Olay anını açıklayan S.Ö., "Birlikte daldık. 'Ben şu tarafa gideyim, balıklar kaçıyor' dedi. Ondan sonra bulamadım. Zıpkınını gördüm. Panikle tekrar dalamadım. Yetkililere haber verdim" dedi.

İddiaya göre, dün 18.00 sıralarında Güney Mahallesi'nde sarp kayalıklardan inerek sahile ulaşan ve denize giren S.Ö. (17) ile Selçuk Can Polat (17) yüzerek açıklara doğru ilerledi. Serbest dalış yaparak zıpkınla balık avlayan gençler, kayalık bir noktada balık olduğunu görünce dalışa başladı. Yaklaşık 35 metre derinliği bulunan bölgede dalış yapan S.Ö. bir süre sonra su yüzeyine çıktı. Arkadaşı Selçuk Can Polat'ın su yüzeyinde zıpkınını gören S.Ö. paniğe kapılarak karaya çıktı. Çığlık atarak yardım isteyen S.Ö.'nün imdadına çevredeki çiftçiler yetişerek durumu jandarmaya bildirdi.

Zıpkınla balık avlayan genç boğuldu
daha fazla video için

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verdi. Gençlerin dalış yaptığı noktaya gelen Sahil Güvenlik ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar arama yaptı. Arama çalışmalarına katılan S.Ö. olay anını anlattı. S.Ö, "Birlikte daldık. 'Ben şu tarafa gideyim, balıklar kaçıyor' dedi. Ondan sonra bulamadım. Zıpkınını gördüm. Panikle tekrar dalamadım. Yetkililere haber verdim." dedi. 

Ben şu tarafa gideyim, balıklar kaçıyor dedi, gözden kayboldu

Arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışma sonrası sabah saatlerinde gencin cesedine dalış yaptığı noktada ulaşıldı. Tekneyle Gazipaşa Yat

Limanına getirilen ceset, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Lise son sınıf öğrencisi olan Selçuk Can Polat'ın tekneyle gelen cenazesini gören anne, baba ve yakınları fenalık geçirdi. Çevredekilerin yardımı ile aile ambulansa alındı.

Selçuk Can Polat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna götürülecek.

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