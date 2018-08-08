'Ben şu tarafa gideyim, balıklar kaçıyor' dedi, gözden kayboldu
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün öğle saatlerinde sınıf arkadaşı ile birlikte zıpkınla balık avlamaya giden 17 yaşındaki genç denizde boğuldu. Olay anını açıklayan S.Ö., "Birlikte daldık. 'Ben şu tarafa gideyim, balıklar kaçıyor' dedi. Ondan sonra bulamadım. Zıpkınını gördüm. Panikle tekrar dalamadım. Yetkililere haber verdim" dedi.
İddiaya göre, dün 18.00 sıralarında Güney Mahallesi'nde sarp kayalıklardan inerek sahile ulaşan ve denize giren S.Ö. (17) ile Selçuk Can Polat (17) yüzerek açıklara doğru ilerledi. Serbest dalış yaparak zıpkınla balık avlayan gençler, kayalık bir noktada balık olduğunu görünce dalışa başladı. Yaklaşık 35 metre derinliği bulunan bölgede dalış yapan S.Ö. bir süre sonra su yüzeyine çıktı. Arkadaşı Selçuk Can Polat'ın su yüzeyinde zıpkınını gören S.Ö. paniğe kapılarak karaya çıktı. Çığlık atarak yardım isteyen S.Ö.'nün imdadına çevredeki çiftçiler yetişerek durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verdi. Gençlerin dalış yaptığı noktaya gelen Sahil Güvenlik ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar arama yaptı. Arama çalışmalarına katılan S.Ö. olay anını anlattı. S.Ö, "Birlikte daldık. 'Ben şu tarafa gideyim, balıklar kaçıyor' dedi. Ondan sonra bulamadım. Zıpkınını gördüm. Panikle tekrar dalamadım. Yetkililere haber verdim." dedi.
Arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışma sonrası sabah saatlerinde gencin cesedine dalış yaptığı noktada ulaşıldı. Tekneyle Gazipaşa Yat
Limanına getirilen ceset, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Lise son sınıf öğrencisi olan Selçuk Can Polat'ın tekneyle gelen cenazesini gören anne, baba ve yakınları fenalık geçirdi. Çevredekilerin yardımı ile aile ambulansa alındı.
Selçuk Can Polat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna götürülecek.
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