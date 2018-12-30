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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
30.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Ben İstanbul’da Binali Yıldırım oldum’

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‘Ben İstanbul’da Binali Yıldırım oldum’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım ilk açıklamasında şunları söyledi:

“Mevlama şükürler olsun yeniden birlikteyiz. Yeniden beraberiz. Topal Dursun’un ve Bahar Hanım’ın oğlu Binali, babam beni okuyayım diye İstanbul’a yolladı. Çok çalıştım, ortaokul, lise, üniversite okudum. Meslek sahibi oldum. Aile babası oldum. Bu şehirde vekil oldum. Ben İstanbul’da Binali Yıldırım oldum. Cumhurbaşkanımızın başkanlığı döneminde İDO Genel Müdürü olarak ekibinde yer alma şerefine nail oldum.

HEPİNİZE BORCUM VAR

İstanbul için çalıştık. İstanbul’a hizmet biter mi? İstanbulluya hizmet biter mi? Bitmez. Benim bu şehre daha fazla hizmet borcum var. Her gün metrobüsle ekmeğinin peşine düşen kardeşime borcum var. Hem çalışıp hem evini dirlik düzen içinde tutan kadınlara, analara borcum var. Hayatını bu vatana adamış amcalara, teyzelerime borcum var. En güzel şeyleri hak eden gazilere, engellilere, hastalara borcum var. Hepinize borcum var.

HER İSTANBULLUNUN BAŞKANI OLACAĞIM

Aday arkadaşlarımla şimdi bu borcu ödemeye geliyorum inşallah. Buraya TBMM Başkanlığı’ndan geliyorum. Burada da her İstanbullunun başkanı olacağım. Kadıköy’ün de sorunlarını çözeceğim Sultanbeyli’nin de. Beyoğlu’nun isteği benim için talimat, Sarıyer’inki aynı şekilde. Türkiye’nin başkentinden dünya başkentine geliyorum. Kayı köyünden gelen Binali’ye bağrınızı açıyor musunuz; İstanbul’a hizmet Türkiye’ye hizmettir. Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Genel Başkanıma bana duyduğu güven için teşekkür ediyorum. Önce ülkem milletim diyen Sayın Bahçeli ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.”

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