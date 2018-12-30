‘Ben İstanbul’da Binali Yıldırım oldum’
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım ilk açıklamasında şunları söyledi:
“Mevlama şükürler olsun yeniden birlikteyiz. Yeniden beraberiz. Topal Dursun’un ve Bahar Hanım’ın oğlu Binali, babam beni okuyayım diye İstanbul’a yolladı. Çok çalıştım, ortaokul, lise, üniversite okudum. Meslek sahibi oldum. Aile babası oldum. Bu şehirde vekil oldum. Ben İstanbul’da Binali Yıldırım oldum. Cumhurbaşkanımızın başkanlığı döneminde İDO Genel Müdürü olarak ekibinde yer alma şerefine nail oldum.
HEPİNİZE BORCUM VAR
İstanbul için çalıştık. İstanbul’a hizmet biter mi? İstanbulluya hizmet biter mi? Bitmez. Benim bu şehre daha fazla hizmet borcum var. Her gün metrobüsle ekmeğinin peşine düşen kardeşime borcum var. Hem çalışıp hem evini dirlik düzen içinde tutan kadınlara, analara borcum var. Hayatını bu vatana adamış amcalara, teyzelerime borcum var. En güzel şeyleri hak eden gazilere, engellilere, hastalara borcum var. Hepinize borcum var.
HER İSTANBULLUNUN BAŞKANI OLACAĞIM
Aday arkadaşlarımla şimdi bu borcu ödemeye geliyorum inşallah. Buraya TBMM Başkanlığı’ndan geliyorum. Burada da her İstanbullunun başkanı olacağım. Kadıköy’ün de sorunlarını çözeceğim Sultanbeyli’nin de. Beyoğlu’nun isteği benim için talimat, Sarıyer’inki aynı şekilde. Türkiye’nin başkentinden dünya başkentine geliyorum. Kayı köyünden gelen Binali’ye bağrınızı açıyor musunuz; İstanbul’a hizmet Türkiye’ye hizmettir. Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Genel Başkanıma bana duyduğu güven için teşekkür ediyorum. Önce ülkem milletim diyen Sayın Bahçeli ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.”
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