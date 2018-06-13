'Ben gömmedim o gömdü'

Tunuslu Muhammed Eymen El Muniri’nin ihbarı üzerine Fatih İskenderpaşa Mahallesi Kızanlık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binaya giden polis ve sağlık ekipleri, giriş katın banyosuna gömülü Tunuslu Rojdi Tuguldi’nin cesedine ulaşmıştı. Bulaşık makinesine yerleştirilen valiz içinde bulunan ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis, olayda ihbarı yapan El Muniri ile Sami Abdülgani,(53) ve Nejla Mekni’yi(30) gözaltına almıştı.

El Muniri, Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadesinde, “Bundan 20 gün önce evde uyuşturucu kullandığımız sırada Tuguldi fenalaştı. Paniğe kapıldık. Kalp masajı yaptık ancak nefes almadığını farkettik. Korkuya kapıldık ve cesedi gömmeye karar verdik. Cesedi valize koyduk. Daha sonra valizi bulaşık makinesi içine yerleştirdik. Ancak cesedi ben gömmedim. Cesedi Sami Abdülgani gömdü. Olaydan sonra Tunus’a gittiğimde annem, ‘oğlum sen bununla nasıl yaşayacaksın git polise anlat’ deyince vicdan azabına kapılarak olayı anlatmaya karar verdim” dediği öne sürüldü.

Sami Abdülgani de (53) Tuguldi’nin uyuşturucudan öldüğünü, kalp masajı yaptıklarını ancak cesedi kendisinin gömmediğini El Muniri’nin gömdüğünü söyledi. Nejla Mekni (30) ise ifadesinde, olayın olduğu gün evde olmadığını, olaydan sonra kendisinin haberdar olduğunu öne sürdü. Adli Tıp Kurumunda yapılan ilk incelemede Tuguldi’ye kalp masajı yapıldığına yönelik bulgulara ulaşılırken, Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.