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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DHA
19.01.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

'Ben gitmek istemiyorum, zorla beni götürüyorsunuz'

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'Ben gitmek istemiyorum, zorla beni götürüyorsunuz'

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, lise öğrencisi 16 yaşındaki A.T.Y. velayetinin bulunduğu babasından, polis eşliğindeki icra memurları tarafından alınarak, annesine götürüldü. Babasını bırakmak istemeyen A., "Ben gitmek istemiyorum, zorla beni götürüyorsunuz" diyerek, ağladı. Kızını icra minibüsünden indirmek isteyen baba İbrahim Y. ile görevliler arasında arbede yaşandı.

İbrahim Y. (68) ile eşi Zeynep Soylu (40), 2014 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çiftin kızı A.T.Y.'nin velayeti, babaya verildi. Kızıyla zaman zaman görüşen anne Zeynep Soylu, yarıyıl tatilinde de yanında kalması için Antalya Kumluca ilçesindeki Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Aile Mahkemesi, annenin 5 gün kızıyla birlikte olmasına karar verdi. Bunun üzerine anne, kızını almak için boşandığı eşinin Sevindik Mahallesi'ndeki evine gitti. Ancak baba iddiaya göre, kızını eve kilitleyip, annesine teslim etmedi. Bunun üzerine anne tekrar mahkemeye başvurdu. Mahkeme, icra yoluyla çocuğun babadan alınıp, anneye teslim edilmesine karar verdi.

BABA UZUN SÜRE DİRENDİ

İcra memurları bugün saat 11.30 sıralarında polis ve pedagog eşilğinde baba İbrahim Yiğit'in Sevindik Mahallesi 2318 Sokak'taki evine giderek, A.T.Y.'yi almak istedi. Baba, kızını eve kilitleyip, dışarı çıktı. Babanın direnmesi üzerine, eve takviye polis ekipleri çağrıldı.  Kapı çilingir çağrılarak, açıldı. Yarım saatlik uğraş sonunda evden çıkarılan A.T.Y., icra memurlarıyla birlikte minibüse bindi. Baba, kızını minibüsten indirmek istedi. A.Y.T de  "Kapıyı açın, ben gitmek istemiyorum, beni zorla götürüyorsunuz. Baba, istemiyorum" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü. Polis ile baba arasında arbede yaşandı. Baba, polisler tarafından minibüsten uzaklaştırıldı. A.T.Y.,  minibüsle götürülerek annesine teslim edildi. Baba İbrahim Y., kızının annesini görmek istemediğini belirterek, "Eşimin psikolojik sorunları var. Kızım annesine gitmek istemiyor. Zorla götürdüler. Sesimi Adalet Bakanlığı duysun" dedi.

Ben gitmek istemiyorum, zorla beni götürüyorsunuz

Ben gitmek istemiyorum, zorla beni götürüyorsunuz


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