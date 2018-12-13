‘Ben bir siyasi rehineyim’
EDİRNE’de cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş, örgüt yöneticiliği suçlamasıyla yargılandığı davada, mahkeme başkanı ve bir üye için reddi hâkim talebinde bulundu.
Demirtaş, heyete, “Tarafsızlığını kaybettiniz. Yaşım gelse 90’a, ağzımda diş kalmasa, hâlâ tutukluysam ‘Tahliye talep etmiyorum’ diyeceğim. Ben bir siyasi rehineyim” dedi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava, Sincan Cezaevi Kampusu Salonu’nda görüldü. Demirtaş, savunmasının bir bölümünü Kürtçe yaptı. Mahkeme Başkanı Murat İlhan savunmanın Türkçe tekrarlanmasını istedi. Demirtaş ile mahkeme başkanı arasında bu yüzden kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ardından Demirtaş, savunmasını Türkçe tekrarladı.
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