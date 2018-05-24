Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Atalay Filiz davasında belgelerin kandırma kabiliyeti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınacak

    Atalay Filiz davasında belgelerin kandırma kabiliyeti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınacak

    Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA-Hurriyet.com.tr
    24.05.2018 - 16:14 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara'da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz hakkında, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

    Mahkeme hakimi davaya konu 7 adet belgeyi inceledi. Belgelerin tamamında Atalay Filiz'in fotoğrafının bulunduğu, belgelerde soğuk mühür olmasına rağmen fotoğrafların bazılarında soğuk mühür bulunmadığı, bazılarında da belgedeki soğuk mühür ile fotoğraftaki soğuk mührün kesişmediği tutanaklara yazıldı.

    Mahkeme, belgelerin kandırma kabiliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Grafoloji İhtisas Dairesi'nden rapor aldırılmasına karar verdi.

    İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına hükümlü sanık Atalay Filiz ile Avukatı Merve Uçanok katıldı.

    Başkalarına ait suça konu 7 adet belge kullanmakla suçlanan Atalay Filiz'in, kullandığı bu belgeler mahkeme hakimi tarafından incelendi. Belgelerin tümünde Atalay Filiz'in fotoğrafının bulunduğunu belirten mahkeme Hakimi Mehmet Adil Saraçoğlu, bazı belgelerde bulunan soğuk mühür ile fotoğraflar üzerindeki soğuk mührün kesişmediğini, bazı belgelerde soğuk mühür bulunmasına rağmen belgedeki fotoğrafta soğuk mührün bulunmadığını tutanaklara geçti.

    Sanık Atalay Filiz'in Avukatı Merve Uçanok, belgelerin sahteliğine ilişkin grafoloji teknik bilirkişisinden rapor aldırılmasını talep etti.

    ESKİ GAZETE KÜPÜRLERİ BULUNDU
    Av. Uçanok, Filiz'in Fransa'dan döndükten sonra İstanbul'da bir psikoterapi merkezine gittiğini, burada kendisine 2 adet ilaç verildiğini belirterek "VerilenAtalay Filiz davasında belgelerin kandırma kabiliyeti için Adli Tıp Kurumundan rapor alınacak
    ilaçlardan birinin şizofreni hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç olduğunu tespit ettik. Ünivesite yıllarında intihar girişiminde bulunmuş. İstanbul Hadımköy'deki deposunda yüzlerce gazete bulundu. Yine yakalandığı an bavulundan çok sayıda gazete çıktı. Sanığın cezai ehliyetine ilişkin yeniden rapor aldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

    Belgelerin kandırma kabiliyetinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Grafoloji İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

    İDDİANAMEDE
    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın tutuklu sanığı Atalay Filiz'in, firari olduğu dönemde 7 adet sahte kimlik belirtiliyor. İddianamede sanığın, 7 kez "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
    Atalay Filiz'in, dün görülen davasında da mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce verdiği kararın usul yönünden bozulması sonrası dosyayı yeniden ele aldı. Dün görülen duruşmada da, daha önce verilen karar tekrarlandı. 

    Etiketler: Avukat Merve Uçanok , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri