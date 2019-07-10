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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
10.07.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Belediyenin temizlik işleri müdürü anlattı: Bu arkadaşımız kiraladığı evleri çöp evlere dönüştürüyor

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Amasya'da kiraladığı evleri kısa sürede "çöp ev"e dönüştüren kişinin son kaldığı yerden de 7 ton çöp çıkarıldı.

Gökmedrese Mahallesi'nde Ali K'nin yaşadığı müstakil evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine, adrese belediye ekipleri sevk edildi. Eve giren Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, burada çok sayıda pet şişe, demir ve plastik ile istiflenmiş kağıt ve teneke parçaları buldu. Ekiplerce temizlenen evden yaklaşık 7 ton çöp çıkarıldı. Çöpler, kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi.

"ÖNCEKİ AYLARDA DA TONLARCA ÇÖP VE HURDA ALINDI"

Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kişinin kaldığı evden önceki aylarda da tonlarca çöp ve hurda alındığını söyledi.

Vatandaşların yoğun şikayeti üzerine tekrar harekete geçtiklerini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu arkadaşımızın psikolojik sıkıntıları var. Belediye Başkanımız, bu arkadaşımızın sıkıntısını aşması için ona psikolojik destek sağlayacak birimlere talimat verdi ama tedaviyi kabul etmiyor. Burada kiracı olarak kalıyor. Evlere perde taktığı için ev sahibi içeride ne olduğunu görememiş. Daha önce aynı kişi tarafından 4-5 ev bu şekilde çöp ev haline getirildi ve boşalttık. Kendisini belediyemizin çöp biriminde çalışması için davet ettik ama onu da kabul etmedi."

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