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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ - ANKARA
04.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Belediyelere kayınbirader baldız yasağı

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Belediyelere kayınbirader baldız yasağı

Yerel yönetimler yasa taslağı ile ilgili çalışmalar tamamlandı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratan baldız, kayınbirader gibi akrabaların belediyelerde işe alınmasını önlemek için yasa hükmü getireceklerini açıkladı.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki bir grup gazeteciye 9 maddelik yerel yönetimler taslağını anlattı. İmarla ilgili çok sayıda değişiklik hazırladıklarını belirten Özhaseki, buna ilişkin yasa taslağında, “Şahıs lehine parsel bazlı plan tadilatı yapılamaz” ifadesinin olacağını vurguladı. Bu maddenin şartları da olduğunu ifade eden Özhaseki, bir bölgede kentsel dönüşüm olacaksa, kamu yararı varsa ada bazlı; daha büyük alanlarda, mahalle ölçeğinde yeniden plan yapılabileceğini anlattı. Özhaseki, “Ama tek tek şahıs lehine gelmiş parsel bazlı yoğunluk artışlarını yasaklamak lazım. Bir imar tadilatı yapılacaksa kamu yararına yapılır. Burdan da ortaya çıkacak değer artış payını kamu alır” ifadesini kullandı.

Büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasındaki görev dağılımının yeniden düzenleneceğini belirten Özhaseki, “Büyükşehir ile ilçeler arasında mahkeme konusu olmuş, konuların netleştirilmesi şart. Örneğin taşrada mezarlık hizmeti, ilaçlama, zabıta hizmetleri gibi konuların kime ait olduğunun kanunla düzenlenmesi gerekiyor” dedi. Özhaseki taslakla ilgili özetle şu bilgileri verdi:

YENİ BİR ZAM DALGASI YOK

“Bir diğer konu finansman. Belediyelerin öz gelirlerinin arttırılması gerek. Büyükşehirler arasında pay dağılımında da dehşet bir dengesizlik var. Kişi başı düşen gelir itibariyle 4 kat fark var. Bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Merkeze giden payların yerel yönetimlere doğru yönelişini sağlamalıyız. Bizim taslağımızda vatandaşa yönelmiş yeni bir vergi, zam dalgası yok.

m Bir diğer madde yakınlarının işe gelip gelmemesi meselesi. Kayınbirader veya kardeşin belediyede işe girmesini kanunen değil, vicdani olarak düşünüyor. Bu konuda yasal bir düzenleme yok. Bu seçimlerden sonra gördük ki adam geliyor, daha okulu bitirmemiş oğlunu belediye şirketinin başına koyuyor. Birisi hem kardeşini hem baldızını başkan yardımcısı yapıyor. Yeğen, amca, dayı hepsi buraya doluyor. Taslakta ‘yapamaz’ diyeceğiz, buna rağmen yaparsa, görevi kötüye kullanmış olacak. Yasal olarak bütün delikleri tıkamaya çalışacağız.

VATANDAŞ PERİŞAN OLMASIN

30 büyükşehirde köyleri kaldırdık, mahalle dedik. Kırsal yerlerde 10 dönüm tarlasının içerisinde bir evi olan vatandaş oraya bir oda yapacağı zaman öyle bir prosedürden geçiyor ki perişan oluyor. Biz taslağımızda, ‘Vatandaşı perişan etmeye gerek yok, bunu kolaylaştıralım. O denetimlerin dışına çıkaralım. Bir taslak proje alsın, ilgili belediyeye müracaat etsin. Oradaki belediye izin verince devam etsin. Vatandaşı yormayalım. Uzun masraflar ettirmeyelim. Köylü 15 bin liraya bir oda yapacak, 10 bin lira masraf ettirmeyelim’ diyoruz.”

EMEKLİ BAŞKANA YEŞİL PASAPORT

“Taslakta belediye başkanlarının özlük hakları konusunda da bazı maddeler var. Büyük bir ilçe belediyesinden emekli olup da 1500 lira emekli maaşına bağlananlar var. Bu da hak, adalet değil. İlçe veya belde belediye başkanısınız, yanınızda çalışan memurlar yeşil pasaport alıyor, başkanın yeşil pasaportu yok. Emekli olduktan sonra büyükşehir belediye başkanına yeşil pasaport verilmiyor. 15 sene büyükşehir belediye başkanlığı yapmış ama emekli olunca bir yeşil pasaportu esirgemişsiniz. Bunların dengelenmesi lazım. Ayrıca taslakta tüm belediye başkanlarına yeşil pasaport verilmesi de var.”

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