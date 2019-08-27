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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.08.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Belediyeden uyarı geldi ardından hepsi tek tek yıkıldı!

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İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınlarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için harekete geçen Ataşehir Belediyesi, Kurbağalıdere’nin ilçede kalan kısmında bulunan ve dere yatağına yapılan barakaları yıktı. Belediye ekipleri, bu barakalarda yaşayan vatandaşlara da uyarıda bulundu. Yıkım ise havadan görüntülendi.

Önceki hafta İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlar, birçok noktada olumsuzluklara neden oldu. Taşan dere yatakları nedeniyle birçok vatandaşın bahçesi ve evi sular altında kalmış, ciddi maddi hasar oluşmuştu. İşte bu olumsuzlukların yaşanmaması için harekete geçen Ataşehir Belediyesi, Kurbağalıdere’nin ilçe sınırları içerisinde kalan kısmında, Örnek Mahallesi'nde bulunan dere yataklarındaki barakalarda kalan vatandaşları uyardı. Uzun süren çalışmalar sonucu, dere yataklarında bulunan barakaların yıkılması için harekete geçildi. Ataşehir Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri, Yapı Kontrol ve Zabıta müdürlüklerine bağlı personel ve iş makinelerinden oluşan ekipler, dere yatağında bulunan barakaların yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım çalışmalarına polis ekipleri de destek verirken, yıkım anları İHA tarafından havadan görüntülendi.

Ataşehir Belediyesi yetkilileri, dere yatağında çevrenin daha temiz hale getirilmesi, kötü görüntülerin önüne geçilmesi ve vatandaşların yaşam standartlarının iyileştirilmesi amacıyla, dere yataklarında ve çevrelerinde bulunan baraka ve benzeri yapıların yıkımına devam edileceğinin altını çizdi.

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