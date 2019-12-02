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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU / İSTANBUL
02.12.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Belediyeden Ahsen Unakıtan’a tepki var

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Son dakika haberi: Belediyeden Ahsen Unakıtan’a tepki var

İstanbul Çamlıca’daki villasının kaçak katı yıkılan eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın eşi Ahsen Unakıtan’ın “Çatıyı onarıyordum. Kaçak kat çıkmadım” iddiasına Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen yanıt verdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Biz Üsküdar’ın arka mahallelerinde ekonomik sıkıntısı olan gariban vatandaşımızın bile çatısını bir sıra tuğla yükseltmesine müsaade etmezken Çamlıca’nın tepesinde bir kata asla müsaade edemeyiz. Adalar manzaralı en az 2 milyon dolarlık bir daire eder ki bunun hesabını veremeyiz” dedi.

Son dakika haberi: Belediyeden Ahsen Unakıtan’a tepki var

Hürriyet’e konuşan Türkmen şunları söyledi:

“Ahsen Hanım, çatıyı ‘Onarıyorum’ diye yıktı, resmen bir kat attı. Bizden çatı izolasyonu diye izin istedi. İçerde olduğu için görünmüyor.

Bir baktık kaçak kat. Söz konusu inşaat hakkında şikâyetler aldık. Rica ettik Ahsen Hanım’dan. ‘Yapma Ahsen Hanım. Üzmeyelim sizi. Siz yıkın burayı’ dedik. ‘Olmaz, tek ben mi yanlış yapıyorum’ gibi cevaplar verdi.”

Türkmen, Unakıtan’ın “Ahde vefa yok” suçlamasına da “Yanlış iş yapmanın ahde vefası olmaz. Yanlış yapalım ‘ahde vefa’ diyelim” yanıtı vermişti.

TELEFON YALANI

AHSEN Unakıtan olaydan sonra “Beni tartakladılar. Öğleden sonra Cumhurbaşkanı telefonla arayıp ‘Geçmiş olsun. Yapılanlara üzüldüm, ilgileneceğim’ dedi” açıklaması yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise Unakıtan’ı yalanladı:

“Bir internet sitesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın merhum Kemal Unakıtan’ın eşi Ahsen Unakıtan’ı oturduğu villanın çatısının ‘kanuna aykırı’ olduğu gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi tarafından yıkılması nedeniyle telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği şeklinde bir haber yer almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ahsen Unakıtan arasında herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır.”

 

 

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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