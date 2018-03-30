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    Belediye önündeki kutlama skandalıyla ilgili flaş gelişme!

    DHA
    30.03.2018 - 14:59 | Son Güncelleme:

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü kutlamalarında, belediye binası önünde, üniformalı zabıta memurları ile belediye çalışanlarının havaya tabancayla ateş ettiği olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

    Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlamaları sırasında, bazı kişilerin havaya ateş açtığına yönelik görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldığı açıklandı. Açıklamada, olayla ilgili gerekli incelemelerin yapıldığı, 28 Mart günü gerçekleştirilen kutlamalarda havaya ateş ettiği tespit edilen 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 kurusıkının ele geçirildiği belirtilip konuya ilişkin adli ve idari soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

    Etiketler: Belediye , Silah , kutlama , gündem
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