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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER / İSTANBUL
19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Belediye cinayetinde ağır müebbet

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Belediye cinayetinde ağır müebbet

ŞİŞLİ Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş’ın iki yıl önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve belediye çalışanları, belediye önünden, ‘Temiz belediyecilik bayrağını yere düşürmedik’ yazılı pankartla adliye önüne kadar yürüdü. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yürüyüşe destek verdi. Adliye önünde konuşan Hayri İnönü, “Bu davanın rant çeteleriyle mücadelemizde bize güç verecek ve toplumun adalet duygusunu onaracak şekilde sonuçlanmasını diliyorum. Bu dava toplumu esir alan hırsızlık, namussuzluk, utanmazlık ve yüzsüzlüğe karşı çıkan herkesin müdahil olduğu bir davadır” dedi.

BİR SANIK FİRARİ

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada söz alan Candaş ailesinin avukatı Duygun Yarsuvat, belediyede çeteleşme olduğunu söyleyerek, “Cemil Candaş suç işlemek amacıyla kurulan ve lideri Mithat Yılmaz olan bir örgüt tarafından öldürülmüştür” dedi.
Mahkeme Candaş’ı vuran Şenol Şahin’e ağırlaştırılmış müebbet verdi. Rıza Keten ve firari Mithat Yılmaz ise ‘kasten yaralama sonucu öldürmeye azmettirme’ suçundan 16’şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Hacı Avcı ve Engin Gölve ise ‘kasten yaralama sonucu öldürmeye yardım etme’ suçundan 8’er yıl hapis cezası aldı. Selahattin Keten, Bilal Yaman, Levent Karaman, Mehmet Tüysüz ve Metin Şentürk ise beraat etti. 

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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