Belediye cinayetinde ağır müebbet
ŞİŞLİ Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş’ın iki yıl önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve belediye çalışanları, belediye önünden, ‘Temiz belediyecilik bayrağını yere düşürmedik’ yazılı pankartla adliye önüne kadar yürüdü. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yürüyüşe destek verdi. Adliye önünde konuşan Hayri İnönü, “Bu davanın rant çeteleriyle mücadelemizde bize güç verecek ve toplumun adalet duygusunu onaracak şekilde sonuçlanmasını diliyorum. Bu dava toplumu esir alan hırsızlık, namussuzluk, utanmazlık ve yüzsüzlüğe karşı çıkan herkesin müdahil olduğu bir davadır” dedi.
BİR SANIK FİRARİ
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada söz alan Candaş ailesinin avukatı Duygun Yarsuvat, belediyede çeteleşme olduğunu söyleyerek, “Cemil Candaş suç işlemek amacıyla kurulan ve lideri Mithat Yılmaz olan bir örgüt tarafından öldürülmüştür” dedi.
Mahkeme Candaş’ı vuran Şenol Şahin’e ağırlaştırılmış müebbet verdi. Rıza Keten ve firari Mithat Yılmaz ise ‘kasten yaralama sonucu öldürmeye azmettirme’ suçundan 16’şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Hacı Avcı ve Engin Gölve ise ‘kasten yaralama sonucu öldürmeye yardım etme’ suçundan 8’er yıl hapis cezası aldı. Selahattin Keten, Bilal Yaman, Levent Karaman, Mehmet Tüysüz ve Metin Şentürk ise beraat etti.
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