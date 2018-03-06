Belediye binasındaki dehşetten yasak aşk çıktı

İstanbul Esenyurt'ta Belediye Ek Hizmet Binası'nda yasak aşk cinneti yaşandı. Bülent Ö., kendisi gibi evli ve çocuk sahibi olan Muradiye B.'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

AYRILMA İSTEĞİNİ REDDETTİ

Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası'ndaki olay, dün sabah 10.30 sıralarında yaşandı. İddialara göre her ikisi de belediye personeli olan Bülent Ö. (43) ile Muradiye B. (42) bir dönem birlikte oldu. Evli olmalarına rağmen yasak aşk yaşadıkları öne sürülen ikiliden Muradiye B. önceki gün ayrılmak istediğini Bülent Ö.'ye söyledi. Bu durumu kabul etmeyen Bülent Ö. dün kadınla görüşmek için söz konusu adrese geldi.

'YAPMA' DEDİ, DİNLEMEDİ

Muradiyle B. görüşme talebini kabul etmeyince, Bülent Ö. montuna sakladığı pompalı tüfekle diğer çalışanları tehdit etti ve kadını bir odaya kilitledi. Bülent Ö., "Lütfen yapma" çığlığına rağmen Muradiye B.'yi göğsünden vurarak öldürdü. Ardından silahı kendi göğsüne dayayıp yaşamına son verdi. Silah sesleri üzerine diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özel Harekât Timi bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından iki cenaze otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

İKİSİ DE EVLİ VE ÇOCUKLU

Yasak aşk yaşayan sevgililerin evli ve çocuklarının olduğu öğrenildi. Esenyurt Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "İstihdam Merkezi'nin bulunduğu ek hizmet binasında görevli Muradiye B., Bülent Ö. adlı şahsın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etmiştir. Olay adli vaka olup, saldırının kurumumuza yönelik olmadığını bildiririz. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam etmektedir" denildi. (Sabah)