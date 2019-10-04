Beklentilerimizin gerisinde
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Kayseri’de 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda düzenlenen, ‘A400M RETROFIT uygulamaları imza töreni’ne katıldı.
Törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, A400M Retrofit Programı Başkanı Nils Michael, Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yer aldı. Bakan Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin, “Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık. Sınırlarımızın bitişiğindeki sıkıntıyı müttefiklerimizle çözmek için her yolu sabırla deniyoruz. Ancak bu konudaki kararlılığımızı da her seferinde açıkça ifade ediyoruz” dedi. Bakan Akar, sabırla ve samimiyetle barışçıl bir çözüm için temasları sürdürdüklerini söyleyerek, şöyle devam etti: “Daha önce de müteaddit defalar ifade ettiğimiz üzere, her ihtimale karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Planlarımız hazır. Bunu herkes bilmeli. Görüşmelere devam etmemiz, sorunu stratejik ortaklık, NATO’da müttefiklik ruhuna uygun barışçıl yöntemlerle çözmek istememiz bir zafiyet, gerektiğinde planlarımızın hazır olduğunu söylemek de bir tehdit olarak algılanmamalıdır.”
ABD’li mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlığın internet sitesinden görüşmeye ilişkin özetle şunlar kaydedildi: “Bakan Akar tarafından ABD ile devam eden Güvenli Bölge tesisine yönelik çalışmalara ilişkin, Türkiye’nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceği, Fırat’ın doğusunda takriben 30 kilometrelik derinlikte, sınır boyunca ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış Güvenli Bölge/Barış Koridoru kurulması, oyalama, geciktirme olursa bu çalışmaların biteceği ve bunda son derece kararlı olduğumuz, Türkiye’nin ABD’den beklentisinin silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye desteğini tamamen sonlandırması,hususları dile getirilmiştir.”
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