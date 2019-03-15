Beklenen gün geldi ve açıldı...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.03.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

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Hatay ile Suriye arasında ticari sınır bağlantısını oluşturacak olan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, ilk olarak insani yardım tırlarının geçişiyle faaliyete açıldı 

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  • Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı
  • Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı
  • Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı
  • Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı
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Afrin'e açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı faaliyete başladı. Ticaret ve Gümrük Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 13 Mart Çarşamba günü imzaladığı onay yazısının ardından Zeytin Dalı Gümrük Kapısı faaliyete başladı. Gümrük kapısı ilk olarak yardım geçişlerine açılırken, kapının ilerleyen süreçte ise ticari faaliyetlere de açılacağı öğrenildi.

Hatay ile Suriye arasında ticari sınır bağlantısını oluşturacak olan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, ilk olarak insani yardım tırlarının geçişiyle faaliyete açıldı. Geçişi yapılan tırlarda, kabin kontrol ve şoför kimlik bilgisi işlemlerinin ardından, ağırlık kontrolü ve tescil gümrük işlemleri gerçekleştirildi.

Tırlar daha sonra kaçak istihbarat müdürlüğü ekiplerine bağlı 'Bambi' isimli bomba ve patlayıcı uzmanı köpek tarafından yapılan aramanın ardından X-raydan geçerek gümrük geçişleri sağlandı. Sınır kapısında 30 gümrük muhafaza memuru, 23 idareci ve gümrük personeli görev alıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Cilvegözü’nün ardından Hatay’a açılan ikinci sınır kapısı olan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, başta Afrin olmak üzere terörden arındırılan bölgelere insani yardımların daha kolay ulaştırılması ve altyapı iyileştirme çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi açısından stratejik öneme sahiptir. Kapımızın ilçemizdeki ticari hayata ve istihdama etkisi olumlu olacaktır” dedi. 

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