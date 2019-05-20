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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK / DHA
20.05.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Bekçiyi rehin aldı, polis operasyona başlayınca intihar etti

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Bekçiyi rehin aldı, polis operasyona başlayınca intihar etti

Adana'da, bekçiyi tabancayla etkisiz hale getirip, iş yerine giren cezaevi firarisi, sabaha kadar uyudu. İş yerinden çıkan bekçinin ihbarıyla gelen özel harekat polislerinin 'Teslim ol' çağrısıyla uyanan firari, operasyon başladığı anda, "Ben tekrar cezaevine dönemem" diyerek, elindeki tabancayı başına ateşleyip, yaşamına son verdi.

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  • Bekçiyi rehin aldı, polis operasyona başlayınca intihar etti
  • Bekçiyi rehin aldı, polis operasyona başlayınca intihar etti
  • Bekçiyi rehin aldı, polis operasyona başlayınca intihar etti
  • Bekçiyi rehin aldı, polis operasyona başlayınca intihar etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dün gece Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde egzoz satan işyerine gelen kimliği belirsiz bir kişi, kapı önünde oturan bekçi Ali Çilesiz'in başına elindeki tabancayı  dayayarak, "Beni sakla" dedi. Bekçi ile birlikte içeri giren şüpheli, "Beni saklayacaksın. Yirmi yıl hapis cezam var. Sabah gideceğim" dedi. Ardından uykuya daldı.

Şüphelinin uyumasını fırsat bilen bekçi Ali Çilesiz, işyerinden çıkarak, elektrikli kepengi kapattı ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen polisin 'Teslim ol' çağrısı ile uyanan şüpheli, "Ben tekrar cezaevine dönemem. İçeri girmeyin" diye yanıt verdi. Bunun üzerine adrese sevk edilen özel harekat polisleri, operasyon başlattı. İçeriye flaş ve sis bombası atan özel harekat polisleri, megafonla 'Elindeki tabancayı bırak. Teslim ol. Sana zarar vermeyeceğiz' anonsu yaptı. Yanıt alamayınca da operasyon başlattı. İçeri giren polisler, şüpheliyi elindeki tabancayı başına ateşleyerek, intihar etmiş halde buldu.

Şüphelinin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliğinin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bekçi Ali Çilesiz de ifadesine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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