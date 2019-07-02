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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.07.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı örnek soru ve cevapları

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Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı örnek soru ve cevapları

18 Mart-01 Nisan 2019 arasında ön başvuruları alınan 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımında yazılı sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bekçi alımı 1. ve 2. dönem sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinde adayların erişimine açıldı. Sınava kısa zaman kala, adaylar da sınav tarihlerini ve geçmiş yılların örnek soru ve cevaplarını merak etmeye başladı. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 2019 yılı içerisinde, yurt genelinde istihdamı gerçekleştirilecek olan bekçi alımına ilişkin sağlık kontrollerini tamamlayarak ön başvuruda bulunan adaylar bir sonraki sürece dahil oldu. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınav takvimini öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. İşte, 2019 bekçi alımı yazılı sınav tarihleri.

2019 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

EGM'den yapılan duyuruda, bekçilik yazılı sınav tarihleri için şu ifadeler kullanıldı;

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da “2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bekçilik sınav giriş belgeleri, 5 Temmuz 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan duyuru ile birlikte çıktı olarak alınabilecek. Adaylar, hangi merkezde ve salonda sınava girebileceğini bu sayfa üzerinden öğrenebilecek.
Sınav giriş belgelerini yalnızca ön sağlık kontrollerini başarıyla geçen adaylar görüntüleyebilecek.

2018 YILI BEKÇİLİK SORULARI İÇİN TIKLAYIN

BEKÇİ ALIMI SINAV MERKEZLERİ 

Bekçi 1. dönem sınav merkezleri; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas olarak açıklandı. Bekçi alımı 2. dönem sınav merkezleri ise, Ankara, İstanbul olarak belirlendi.

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