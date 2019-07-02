Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı örnek soru ve cevapları
18 Mart-01 Nisan 2019 arasında ön başvuruları alınan 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımında yazılı sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bekçi alımı 1. ve 2. dönem sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinde adayların erişimine açıldı. Sınava kısa zaman kala, adaylar da sınav tarihlerini ve geçmiş yılların örnek soru ve cevaplarını merak etmeye başladı. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 2019 yılı içerisinde, yurt genelinde istihdamı gerçekleştirilecek olan bekçi alımına ilişkin sağlık kontrollerini tamamlayarak ön başvuruda bulunan adaylar bir sonraki sürece dahil oldu. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınav takvimini öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. İşte, 2019 bekçi alımı yazılı sınav tarihleri.
2019 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
EGM'den yapılan duyuruda, bekçilik yazılı sınav tarihleri için şu ifadeler kullanıldı;
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da “2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Bekçilik sınav giriş belgeleri, 5 Temmuz 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan duyuru ile birlikte çıktı olarak alınabilecek. Adaylar, hangi merkezde ve salonda sınava girebileceğini bu sayfa üzerinden öğrenebilecek.
Sınav giriş belgelerini yalnızca ön sağlık kontrollerini başarıyla geçen adaylar görüntüleyebilecek.
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BEKÇİ ALIMI SINAV MERKEZLERİ
Bekçi 1. dönem sınav merkezleri; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas olarak açıklandı. Bekçi alımı 2. dönem sınav merkezleri ise, Ankara, İstanbul olarak belirlendi.
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