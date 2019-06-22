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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.06.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Bekçilik sınav tarihi ve konuları belli oldu! Bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?

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Bekçilik sınav tarihi ve konuları belli oldu! Bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?

Bekçi olabilmek için ön başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, bekçilik sınav giriş yerleri için sorgulamalarına başladı. 13 Temmuz tarihinde 8 ilde sınava girecek olan adaylar, bekçilik sınav giriş belgelerini ise 5 Temmuz tarihinde çıktı alabilecek. Sınavda adaylar 120 dakikaya sahip olacak ve 100 soruya yanıt verecek. Bekçilik sınavında yanlış cevaplar doğruları götürmeyecek. İşte, bekçilik sınav giriş yerleri ve detaylı bilgiler

Bekçi alımı için başvuruda bulunan adaylar için sınav giriş belgeleri öncesi bazı detaylar erişime açıldı. Sınavda toplam 100 soru ile karşılaşacak olan bekçi adayları, doğru cevaplar üzerinden değerlendirilecek. Yanlış cevaplar bekçilik sınavı için puan değerlendirmesi kriterinde yer almayacak. İşte, bekçilik sınavı soruları, konuları ve sınav giriş belgeleri ile birlikte sınavın genel kapsamı hakkında merak edilen bazı detaylar

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bekçilik sınav giriş belgeleri, 5 Temmuz 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan duyuru ile birlikte çıktı olarak alınabilecek. Adaylar, hangi merkezde ve salonda sınava girebileceğini bu sayfa üzerinden öğrenebilecek.

Sınav giriş belgelerini yalnızca ön sağlık kontrollerini başarıyla geçen adaylar görüntüleyebilecek.

SINAV BELİRLİ İLLERDE GERÇEKLEŞECEK

Bekçilik sınavı sadece 8 ilde gerçekleşecek. Diğer illerde başvuru yapanlar, sistem tarafından kendilerine en yakın olarak belirlenen il merkezinde sınava girecek. 

SINAV SORULARI VE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınavının soruları, sınavın üzerinden 11 gün geçmesinin ardından 16 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçları ise 7 Ağustos tarihinde Polis Akademisi ve Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden öğrenilebilecek.

BEKÇİLİK SINAVININ KONULARI NELER OLACAK?

Sınavda adaylara Türkçe ve Genel Kültür'den (Ortaöğretim düzeyi) 20'şer soru, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik'ten ise 15'er soru olmak üzere 100 soru yöneltilecek. Sınav konuları, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşacak.

SINAVDA KALEM VE SİLGİ ADAYLARDAN

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem ile birlikte silgi ve kalemtraş getirecek. Sınavda pet şişe içerisinde su bulundurmak ise mümkün olacak. 

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