Bekçilik sınav soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sınav soruları ve sonuçları hafta gerçekleştirilen sınavın ardından araştırılmaya devam ediliyor. Sınavda işaretledikleri soruların cevaplarını merak eden adaylar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, bekçilik sınav soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bekçilik sınavı soruları ve sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Polis Akademisi resmi internet sitesi aracılığıyla adayların erişimine açılacak. Peki, bekçilik sınavı soruları ve sonuçları nasıl ve nereden görüntülenir? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
BEKÇİLİK SINAVI SORULARI VE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgilere göre bekçilik sınav soruları 16 Temmuz tarihinde Polis Akademisi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet siteleri üzerinden görüntülenebilecek.
Sınav sonuçları ise 7 Ağustos tarihinde yine aynı siteler üzerinden görüntülenebilecek.
İTİRAZLAR NASIL YAPILACAK?
Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.trinternet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.
Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
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