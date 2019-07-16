Bekçilik sınav soruları ODSGM'de açıklandı mı? Sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sınav soruları ve cevapları, sınava giren binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Bekçilik sınav sonuçları açıklanmadan önce sorular ve cevapları görüntülemek isteyen vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaları merak ediyor. Peki, bekçilik sınav soruları ve cevapları nereden görüntülenebiliyor. İşte, sınav sonuçları öncesinde merak edilen o detaylar
Bekçilik sınav soruları ve cevapları ile birlikte sonuçlar, adayların gündemindeki konu oldu. Bekçilik sınav soruları ve cevaplarını sınavın gerçekleştiği hafta içerisinde yayımlayacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı, detayları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden yayımlayacak. İşte, bekçilik sınav soruları ve cevapları hakkında bazı bilgiler
BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
Bekçilik sınav soruları ve cevapları, bekçilik sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre 16 Temmuz Salı günü erişime açılacak. Soruları ve cevaplar yayımlanır yayımlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin
yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sınav sonuçları, takvimde herhangi bir değişiklik olmaması halinde 7 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.
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