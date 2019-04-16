Bekçilik ön sağlık ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik başvurusu gerçekleştiren adayların ön sağlık aşaması devam ederken, bu adımı tamamlayan bazı adayların sonuçlara yönelik sorgulamaları başladı. Bekçilik ön başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden adaylar, internet üzerinden yayımlanacak detaylara odaklandı. Peki, bekçilik ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bekçilik ön başvuru ve sağlık değerlendirme sonuçları, Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde yapılan sürecin ardından erişime açılacak. Bekçilik ön başvuru sonuçları sonrasında adaylar, yayımlanacak olan yazılı sınav giriş belgelerini bekleyecek. Sınav duyurusu ise daha sonra gerçekleştirilecek. Peki, bekçilik ön sağlık başvuru sonuçları ne zaman erişime açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?
Bekçilik ön sağlık kontrolü, geçtiğimiz sınav döneminde temmuz ayında başlamış ve akabinde yazılı sınav tarihi 20 Ekim olarak belirlenmişti. Adaylar, sınav giriş yerlerini ise eylül ayında öğrenmişti.
Bu bilgiler ışığında, bekçilik sınavı için giriş yerlerinin mayıs ayının sonlarına doğru yayımlanması, yazılı sınavın ise haziran ayının sonu ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılması beklenmektedir.
YAZILI SINAVDA HANGİ SORULAR SORULACAK?
100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.
Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.
Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle