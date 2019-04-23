Bekçilik ön başvuru ve sağlık sonuçları ne zaman açıklanır?
Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleştirilecek olan bekçilik alımına ilişkin, bekçi olmak isteyen adaylar başvurularını tamamladı. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar bununla beraber bekçilik ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Bekçilik alımlarına ilişkin ön başvuru sonuçları Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde yapılan sürecin ardından internet üzerinden yayımlanacak. Peki, ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik başvurusunda bulunan adaylar, ön başvurularını tamamladıktan sonra sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Adaylar ön başvuru sonuçları sonrasında adaylar, yayımlanacak olan yazılı sınav giriş belgelerini bekleyecek. İşte, bekçilik ön başvuru ve sağlık sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili bazı detaylar...
ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik ön sağlık kontrolü, geçtiğimiz sınav döneminde temmuz ayında başlamış ve akabinde yazılı sınav tarihi 20 Ekim olarak belirlenmişti. Adaylar, sınav giriş yerlerini ise eylül ayında öğrenmişti.
Bu bilgiler ışığında, bekçilik sınavı için giriş yerlerinin mayıs ayının sonlarına doğru yayımlanması, yazılı sınavın ise haziran ayının sonu ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılması beklenmektedir.
YAZILI SINAVDA HANGİ SORULAR SORULACAK?
100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.
Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.
Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
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