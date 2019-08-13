Bekçilik fiziksel yeterlilik ve sözlü sınavı ne zaman?
Polis Akademisi Başkanlığı kapsamında bekçilik alımına dair düzenlenen bekçilik sınav sonuçları 7 Ağustos'ta adayların erişimine açıldı. Gözler şimdi başarılı adayların katılacağı fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat tarihlerinde. Peki, bekçilik sözlü mülakatları ne zaman?
Yakın zaman önce sonuçları açıklanan bekçilik yazılı sınavının ardından şimdi ise mülakat sınavı gündemde. Yapılan değerlendirmede başarılı olan adaylar, fiziki mülakata dahil olacaklar. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Bekçi alımı fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren diğer konuların, birkaç gün içinde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacağı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
FİZİKİ MÜLAKAT NASIL YAPILACAK?
Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar, bu kez fiziki yeterlilik sürecine dahil olacak. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek şu şekilde yapacak;
Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılacak.
Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak.
Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak.
SÖZLÜ MÜLAKATTA ADAYLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Sözlü mülakat sürecinde adaylar şu koşullarda değerlendirilecek;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
BEKÇİ ALIMI İÇİN PARKUR NASIL OLACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:
Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;
1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,
2-)Lastik içerisinden geçme,
3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,
4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),
5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,
6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,
7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.
Bu aşamaları;
40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,
41 saniyede tamamlayanlar 95,
42 saniyede tamamlayanlar 90,
43 saniyede tamamlayanlar 85,
44 saniyede tamamlayanlar 80,
45 saniyede tamamlayanlar 75,
46 saniyede tamamlayanlar 70,
47-48 saniyede tamamlayanlar 65,
49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.
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