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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
20.09.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Bekçileri görünce bırakıp kaçtılar

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FATİH'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.

Olay, Fatih'te saat 05.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup el arabasına yükleyerek kullandıkları motosikletin arkasına bağladı. Şüpheliler, motosiklete bağlı el arabasıyla Aksaray istikametinden Kocamustafapaşa istikametine hareket ettikleri sırada Dr. Adnan Adıvar Caddesi girişinde kasayı yola devirdi. Bu sırada Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçilerini gören şüpheliler kasayı el arabasına yükleyemeden panik yaparak motosiklete binip hızla kaçtı. Şüphelilerin kaçtığını gören bekçiler durumu telsizden bölgedeki polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri de bölgede, kasa ve el arabasında parmak izi incelemesi yaptı. Olay yeri incelemesinin ardından çelik kasa ekip aracına yüklenerek polis merkezine götürüldü. Çelik kasanın nereden çalındığını belirlemek için araştırmalar sürerken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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