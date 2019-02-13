Bekçiler DEAŞ’lıyı kimlik kontrolünde yakaladı
ANKARA Sincan'da yaya olarak devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri, şüphelendikleri bir kişi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kimlik bilgileri GBT-UYAP üzerinden sorgulanan kişinin DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlendi.
Bunun üzerine bekçiler söz konusu Ş.K.’yi gözaltına aldı. Ş.K., sorgulanmak üzere Terörle Mücadele ekiplerine teslim edildi.
ÇATIŞMA BÖLGESİNDE BULUNMUŞ
Ş.K.’nın Suriye’ye geçerek DEAŞ saflarında çatışmalara katıldığı, DEAŞ’a yönelik Suriye’de yapılan operasyonların ardından da Türkiye’ye kaçtığı belirlendi. Ş.K.’nın DEAŞ’a katılmadan önce de Hakkari 1. Ağir Ceza Mahkemesi’nce El Kaide bağlantılı olarak “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Ş.K.’nın TEM şubedeki sorgusu devam ediyor.
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