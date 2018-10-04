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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2018 - 22:40, Son Güncelleme:

Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? 2018 bekçi alımı sınav yerleri

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Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? 2018 bekçi alımı sınav yerleri

Bekçi alımı yazılı sınavının ne zaman yapılacağı binlerce aday tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla il Valiliklerine bekçiler istihdam edilecek. Peki, bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 9-23 Temmuz 2018 tarihleri arasında müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek, yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara yönelik yapılacak yazılı sınav tarihi belli oldu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 20 Ekim 2018'de yapılacak.

HANGİ İLLERDE SINAV YAPILACAK?

Buna göre, "Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Adaylar, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum ve Batman'da yapılacak sınava ilişkin giriş belgelerini, 11 Ekim'den itibaren "www.meb.gov.tr" internet sitesinden alabilecek.

Bekçi adayları, sınavda çoktan seçmeli 100 soruyu 120 dakika içerisinde yanıtlamaya çalışacak. Sadece doğru cevapların dikkate alınacağı sınavda 100 tam puan üzerinden 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi'nin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

BAŞARILI OLANLAR İSTİHDAM EDİLECEK

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.

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