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    Bekçi alımı başvuru formu ve giriş belgesi yayımlandı

    Hürriyet Haber
    08.07.2018 - 15:28 | Son Güncelleme:

    Polis Akademisi tarafından yayımlanması beklenen bekçi alımı sınav giriş yerleri ve başvuru formu, adayların erişimine açıldı. Türkiye genelinde birçok merkeze yapılacak olan alımlarla ilgili sınav gerçekleştirecek olan Polis Akademisi, başvuru formu ve sağlık bilgilendirme formu hakkında detayları paylaştı. İşte bekçi alımı başvuru formu ve akademinin yapmış olduğu açıklana

    Bekçi alımı ile çarşı ve mahalle bekçisi istihdam edecek olan Polis Akademisi Başkanlığı, sınav giriş belgesi hakkında gerekli bilgileri 6 Temmuz Cuma günü yayımladı. İşte, bekçi adaylarının merak ettiği o form ve ve detaylı bilgiler

    BAŞVURU FORMU VE GİRİŞ BELGELERİ CUMA GÜNÜ YAYIMLANDI

    1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında internet üzerinden ön müracaatta bulunan adaylar, şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri ve ön sağlık kontolünden geçirilecekleri başvuru merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.  İlan edilen başvuru merkezinde ve tarihte adaylardan şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolleri yapılacaktır. Bu aşamalardan başarılı olan adayların yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.  

    SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Adayların Başvuru Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

    BAŞVURU FORMUNDA NELER YER ALIYOR? 

    Adaylardan başvuru formu içerisindeki kimlik bilgileri, evliyse eşinin kimlik bilgileri, şehit veya vazife malulu eşi ya da çocuğu olup olmadığı, askerlik durumu, mezun olduğu okul ve yılı, telefon numarası, ikamet adresi, adli sicil kaydı (kendisi ve eşinin) beyanı, siyasi parti üyelik durumu, gibi bilgiler talep edilecek.

    Adaylar daha sonra şu ifadenin altına imzasını atarak formu teslim etmeye hazır hale getirmiş olacak;

    "02 Mart 2018 tarih ve 30348 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Çarış ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 5'inci Maddesinde belirtilen şartların hepsini taşıyorum. Bu madde hükümlerine göre müracaatıma engel bir durumumun bulunmadığını ve yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, aksi halde başvurumun aynı yönetmeliğin 8'inci Maddesinin 3'üncü bendi gereğince başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğumun tespit edilmesi halinde başvurumun geçersiz sayılacağını okudum ve anladım"

    BAŞVURU FORMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Etiketler: bekçi alımı başvuru
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