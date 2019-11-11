Bekarlar Günü (Single Day) nedir? Bekarlar Günü ne zaman ortaya çıktı?
Bekarlar Günü (Single Day), son yıllarda Türkiye’ de yükselen trendler arasında. Black Friday, Efsane Cuma, ‘Süper Cuma’ ve ‘Beklenen Cuma’ gibi Single Day de alışveriş çılgınlığını bir parçası haline geldi. Peki, Bekarlar Günü (Single Day) nedir? Bekarlar Günü ne zaman ortaya çıktı?
Pek çok e- Ticaret sitesinde yer alan “Single Day” kampanyası dikkat çekti. Bekarlar Günü, ilk olarak Çin'de kutlanmaya başlanmıştır. Bugün, yalnız olan insanlar kendilerini hediye alarak şımartırlar. Çin'de resmi olarak tanınmış bir resmi tatil olmamasına rağmen, Singles Günü dünyadaki en büyük çevrimiçi alışveriş günü oldu. O zamandan beri, Bekarlar Günü, ABD'deki Şükran Günü Sonrası Black Friday ve Siber Pazartesi'ye benzer şekilde süper bir alışveriş günü haline geldi.
BEKARLAR GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
"Bekar Günü" olarak adlandırılan kutlama, 1993 yılındaki Çin Nanjing Üniversitesi'ndeki öğrenciler arasında bir tür Sevgililer Günü karşıtı olarak başladı. En yaygın kabul gören teori, Nanjing Üniversitesi'nin yurtlarında kalan dört erkek öğrencinin, yalnızlığın monotonluğundan nasıl kurtulabileceklerini tartıştıkları ve 11 Kasımı bir etkinlik ve kutlamalar günü olacağını kabul ettikleridir.
Bu faaliyetler üniversite boyunca ve nihayetinde hem erkek hem de kadınlara hitap eden diğer üniversitelere yayıldı. Bekarlar Günü şimdi bekar insanların buluşması, partiler ve diğer sosyal toplantılar için bir fırsat olarak hizmet ediyor.
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