Behçet hastalığı nedir? Behçet hastalığı belirtileri neler?

Hastaların çoğunda ilk şikâyet ağız içi tekrarlayan yaralardır. Bu yaralar yanak içi, dil, diş eti, damakta görülmektedir. Cinsel bölgede de yaralar görülebilmektedir. Bu yaralar ağrılıdır ve iz bırakarak iyileşir. Ayrıca hastaların şikâyetleri arasında sivilce benzeri lezyonlar ve ağrılı deri altı kırmızı şişliklerde bulunabilmektedir. Hastaların en önemli şikâyetleri ağrılı ve puslu görme ile birlikte kırmızı göz; baş ağrısı, bilinç değişikliği, felç; kol veya bacaklarda ağrılı, şiş ve çap farkı yaratan değişiklikler; ağrılı veya şiş bir eklem ve kırmızı, siyah gaita rengi değişikliği olabilir.



BEHÇET HASTALIĞI BELİRTİLERİ



Hastalıkla ilgili ağız içerisinde ve cinsel bölgede yara, sivilce benzeri lezyonlar, göz, sinir, damar, kas-iskelet ve bağırsak sistemi tutuluma bağlı oluşan bulgular görülür.,



TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?



Tanı şikâyetleri olan hastalarda saptanan bulgular ve deriye uygulanan paterji testi ile konulmaktadır. Şikâyetleri olan hastanın en yakın sağlık birimine başvurması ve Behçet Hastalığı açısından değerlendirilmesi gerekir.



Tedavi tutulan sisteme göre değişmekle birlikte sık kullanılan ilaçların başında kolşisin ve kortizon içeren ilaçlar gelmektedir. Diğer tedaviler özel durumlarda verilmektedir ve hastalığın oluşumuna sebep olan yangıyı bastıracak ilaçlardır.



Tedavi sürekliliği ve belli aralıklarla hekim kontrolü gerekmektedir. Hastalığın alevlenmesi ile ilgili diğer sistemlere ait tutulumlar açısından hasta ve hekim uyanık olmalıdır.