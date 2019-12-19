Begonya çiçeği nedir? Begonya bakımı ve çeşitleri

Ilımına iklimlerin bitkisi olan begonya çiçeği, turuncu, beyaz ve kırmızı olmak üzere farklı farklı renklere sahiptir. Yetiştirilmesi ve bakımı oldukça kolay olan bu çiçek hakkında tüm bilgileri bu yazının içerisinde bulabilirsiniz.

Begonya Çiçeği

Begonya, ev ortamında yetişmeye elverişli olan canlı ve renkli bir süs bitkisidir. Çok çeşitli renklere sahip olan bu çiçeği genellikle beyaz ve kırmızı renklerde bulabilirsiniz. Nazik bir yapıda olmasa da bakımının iyi şekilde yapılması gerekiyor. Begoniaceae familya ailesindedir.

Anavatanı Güney Amerika, Güney Afrika ve Asya'dır. Çok fazla çeşitleri bulunur. Bu çeşitlerinden bazıları şifalı bitki amaçlı kullanılır. Sera yetiştirilmesinde dünyanın en bitkilerinden olan bu çiçeğin ilk kez 1777'de İngiltere'de keşfedildiği biliniyor.

Begonya Bakımı

Hemen her ev koşulunda yetişebilen bu çiçek, nazik olmayan bitkiler gurubunda yer alır. Ancak tüm bunlara rağmen bakımının doğru yapılması, sürekli canlı olarak kalmasını sağlar. Özellikle sabah güneş alan bir yere konumlandırılması, çiçek için çok önemlidir. Begonya bakımında şunlara dikkat edilmelidir.

- Begonya çiçeği suyu seven yapıya sahiptir. Bu sürekli sulanması gerektiği anlamına gelmez. Toprağının az bir neme sahip olması yeterlidir. 2 günde bir sulama ideal olacaktır. (Kış aylarında haftada en fazla 2 kez) Saksının alt kısmının delik olması, fazla suyun giderilmesi için gereklidir.

- Sabah güneşi alması onun için yeterlidir. Daha fazla güneş almamasına dikkat edilmelidir. Güneşi fazlaca sevemeyen yapıya sahiptir. Gölge alanları tercih etmeniz doğu olur. Sadece çiçekleme döneminde güneşe ihtiyaç duyar.

- Rüzgarı sevmez. Hava akımlarının olmadığı yerlerde bulundurulması daha iyi olur.

- Kışın 18 derecede tutulması, ona zarar gelmemesi için ideal sıcaklıktır.

Begonya Çeşitleri

Yapraklarının yapısından, renklerine kadar begonya çiçeğinin çok farklı çeşitleri bulunur. Bazılarını burada paylaşalım.

Ağaç Begonya: Yaprakları tüysüz, uzun ve benekli olur. Evlerde en çok tercih edilen çeşididir.

Yumrulu Begonya: Üst düzeyi tüylü iri yaprakları vardır. En çok tercih edilen begonya türlerinden birisidir.

Balmumu Begonya: Vahşi doğada sıklıkla görülen bu çiçekler, evde rahatlıkla yetişebilme özelliğine sahiptir. Boyları 20 ile 60 santim arasında değişebilir. Askılı saksılarda yetiştirilmesi onun için çok daha iyi olur.

Yaprak Begonya: Çiçekleri diğer çeşitlere göre daha küçüktür. Ancak oldukça göz alıcı olduklarından dekorasyon açısından fazlaca tercih edilirler.

Baston Begonya: Yaprakları kanat şeklindedir. Şıklık ve zarifliğe önem veren kişilerin en çok tercih ettiğini çiçek çeşitleri arasında yerini alır.

Begonya Özellikler

Ev koşullarında rahatlıkla yetiştirildiğinden süs bitkisi olarak tercih edilir. Sıcak ve soğuk ortamlarda gelişimleri çok yavaş olur. Ilıman ortam onlar için idealdir. Beyazdan, kırmızıya çok fazla renk cümbüşüne sahiptir. Yetiştirme konusunda çok fazla zahmet gerektirmez. Ev dekorasyonu için en iyi çiçeklerden birisidir.

Begonya Tercih Etme Nedenleri?

Begonya, dekoratif süs çiçeğidir. Tür olarak bu anlamda en iyilerden birisidir. Bulunduğu ortamdaki havayı temizler. Ferah bir ortamın oluşması, kötü kokuların giderilmesine yardımcı olur. Birçok bitkiyle birlikte tercih edilebilir. Çok fazla çeşidi olması nedeniyle her zevke ve renk seven kişiye hitap eder. Belki de bakımı ve yetiştirilmesi en kolay olan bitkidir.

Begonya Çiçeği Uğurlu Mudur?

Çiçek seven ve onlara evinin kapılarını açmak isteyenler, uğurlu olup olmadığını merak ederler. Batıl bir inanç olsa da biz yine de değinelim. Tüm çiçekler için geçerli olan uğur begonya için de aynı şekildedir. Yani oldukça uğurlu bir çiçektir. Rengarenk yapısıyla ona her baktığınız zaman içiniz ferahlar. Daha mutlu olabilirsiniz. Yaşamınız daha keyifli hale gelir.