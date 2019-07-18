Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik başvurusu ne zaman bitecek?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kapsamında silah altına alınacak olan gençlerin bedelli askerlik başvuruları 16 Temmuz tarihinde başladı. Bedelli askerlik kapsamında askerlik yapacak olan vatandaşlar, bakanlığın belirlediği süreçte ve tarihte başvurularını tamamlayacak. Peki, bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik başvurusu ne zaman bitecek? İşte, bedelli askerlikle ilgili merak edilenler.
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'na ilişkin bilgiler açıklandı. Bu kapsamda, yedek subay ve yedek astsubay olma hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, belirlenen tarihlerde işlemlerini tamamlayacak. Öte yandan, bedelli askerlik başvuru tarihleriyle aynı tarihte er/erbaş, yedek subay ve yedek astsubay adayları da tercihlerini tamamlayacak. Peki, bedelli askerlik tercihleri nasıl yapılır? Bedelli askerlik kuraları nasıl çekilir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2019’da silahaltına alınmak isteyenlerden yoklaması olmayanlar 16-31 Temmuz 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.
2019’da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.
E DEVLET BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU EKRANI
BEDELLİ ASKERLİK KURA TARİHİ BELLİ OLDU
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, bu hizmetten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.
Kanun'un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI HANGİ BANKALARA ÖDENECEK?
Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL olacak. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.
2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 Avro olacak. Mevcut uygulamaya devam edilecek.
Öte yandan idari para cezası alanlardan 26 Haziran 2019 itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayanlar ile silahaltında bulunanların, 26 Aralık 2019'a kadar silahaltına alınacakların ödenmemiş cezaları tahsil edilmeyecek.
2020 yılında silah altına alınacak 2000 doğumlular ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlüler, 16 Temmuz-31 Aralık 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.
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