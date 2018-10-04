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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.10.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

BEDAŞ ve AYEDAŞ’tan elektrik kesintisi duyurusu… Elektrikler ne zaman gelecek?

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BEDAŞ ve AYEDAŞ’tan elektrik kesintisi duyurusu… Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’un pek çok ilçesinde çeşitli çalışmalar nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. Anadolu ve Avrupa Yakası’nda ikamet eden vatandaşlar, ilçelerindeki elektrik kesintisinin ne kadar süreceğini sorguluyor. Peki elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ 4 EKİM ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- GAZİ Mh., 1412. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17242-28507 tm)

- GAZİ Mh., 1412. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17254-28507 tm)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 825/1. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17262-28204 tm)

- MEVLANAKAPI Mh., GAYE Sk., KARABAŞ AKARCASI Sk., KERESTECİ VELİ Sk., MİMAR KASIM Cd., MİMAR KASIM ARALIĞI Sk., SEYYİD ÖMER Mh., YAYLA Cd., ÇARIKHANE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17304-2323)

- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 1993. Sk., 1995. Sk., NAZIM HİKMET Bul., MEVLANA Mh., YILDIRIM BEYAZIT Cd., 1990. Sk., CUMHURİYET Mh., NAZIM HİKMET Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17332-22514-27063-20123-20949-22990-21813-22972-20710-21635-27456-22642-22253-21832-22725-20787-22559-21827-21828-22968-22640-22736-22295-22573-21852-22515-27282-21902-22897-21369)

- ADNAN KAHVECİ Mh., İNÖNÜ Cd., KAZIM KARABEKİR Cd., KÖROĞLU Cd., ÇALIŞLAR Cd., ATAKENT Cd., MİMAR SİNAN Cd., GÜRPINAR Mh., MALİK AĞA Sk., ADNAN MENDERES Cd., KEMAL PAŞA Cd., DEREAĞZI Mh., HASAN TAHSİN Cd., SULTAN FATİH Cd., ZİYA GÖKALP Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında PINARTEPE Mh., AVRUPA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 20:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17333-22116-22467-22314-22318-22093-22333-22308-22307-22325-22412-22315-22310-27297-22411-22324-22201-22166-22413-22325-22326-22454-21393-21402-22060-20551-22438-20463-22427-22330-22331-22332-22353-21867-21795-20889-22427-22443-22328-)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1458. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17328-28507 tm)

- BAĞLAR Mh., YALÇIN KOREŞ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17371-31648)

- ZUHURATBABA Mh., AYDINLAR Sk., DR. SALİH ZEKİ Sk., İNCİRLİ Cd., KENT Sk., MAHMUT MORALI Sk., RÜZGARLI BAHÇE Sk., ZUHURATBABA Cd., ZÜMRÜT BAHÇE Sk., KARTALTEPE Mh., BELEDİYE HEKİMİ Sk., GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI Cd., TEYYARECİ HAYRETTİN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17390-1162)

- OSMANİYE Mh., ADALET Sk., AKSU Cd., AKSU OSMANİYE YOLU Sk., FAZIL KAYIKÇI Sk., FİLDAMI ARALIĞI Sk., FİLDAMI ÇIKMAZI Sk., FİLDAMI Sk., GENCER Sk., PULLUK Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17391-1537)

- YENİ MAHALLE Mh., 540/4. Sk., 540/3. Sk., 540/2. Sk., 540/1. Sk., 541. Sk., 541/1. Sk., 542. Sk., 542/1. Sk., 545. Sk., 544. Sk., 543. Sk., 546. Sk., 547/1. Sk., 547. Sk., 548. Sk., 549. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17404-28353 TM)

- BAĞLAR Mh., MİMAR SİNAN Cd., YALÇIN KOREŞ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17369-31649)

- BAĞLAR Mh., MİMAR SİNAN Cd., OSMAN PAŞA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17370-31645)

- BAĞLAR Mh., MİMAR SİNAN Cd., YALÇIN KOREŞ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17372-31647)

- SARIGÖL Mh., BİLGİN Sk., PİYALE Sk., GÜNEYSU Sk., İNCİ Sk., İNCE Sk., HAMAM Cd., YENİHAN Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17405-28393 TM)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., LEYLAK Cd., ORKİDE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17415-22504)

- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., LATİFE HANIM Sk., AKADEMİ Sk., GENÇ Sk., GÜNIŞIĞI Sk., İNÖNÜ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17418-21843) 

- ÇİLİNGİR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17407-29388-28789-29264)

- KESTANELİK Mh., KAYANDERE Sk., MİHRİCAN Sk., TABYALAR Sk., ÖRCÜNLÜ Mh., SIVAT Sk., KIR Sk., BAŞKOMUTAN Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17426-23317-23121-23282-23119-23386-23402)

- ALİPAŞA Mh., TPAO TESİSLERİ Sk., E-5 TEM Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17392-26330-26282-25570-26010-26558)

- CEVİZLİK Mh., ASMALI SAKIZ Sk., BANYOLAR Sk., EBUZİYA Cd., İSKELE Cd., KARTOPU Sk., KENNEDY Cd., MUHTAR HALİT KRAL Sk., SAKIZLI YALI Sk., SAKIZAĞACI Mh., BERRİN ÇİNİ Sk., KÜÇÜK YALI Sk., MUHARRİR AHMET RASİM Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17393-1017)

- ÜÇEVLER Mh., 928. Sk., 947. Sk., BAHÇE YOLU Cd., DOĞAN ARASLI Bul., 951. Sk., 953. Sk., FATİH Mh., 948. Sk., 949. Sk., 952. Sk., 950. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., ONDOKUZ MAYIS Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17400-20322-22678-20775)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., LEYLAK Cd., ORKİDE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17406-22504)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17414-22341-22342-22340-22344-22345-22346-22347-22343-27370-27114)

- BAKLALI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17417-28878)

- HARAÇÇI Mh., SARI MİMOZA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17408-28819)

- GÜRPINAR Mh., GAYE Sk., KUMSAL Sk., MOTİF Sk., PEKMEZ Cd., ŞAFAK Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17416-22046)

AYEDAŞ 4 EKİM ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

KADIKÖY

11:30 - 13:30 saat aralığında

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: BETÜL 
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ATIFBEY 

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: MÜNİR NURETTİN SELÇUK 
Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: KOLEJ 
Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: ITRİDEDE 

MALTEPE

09:00 - 19:00 saat aralığında

Mahalle: CEVİZLİ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ESENYURT 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ESENYURDUM ÇIKMAZI 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KARAKAŞ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TARÇİN ÇIKMAZI 
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENYURT 

 

09:00 - 19:00 saat aralığında

Mahalle: CEVİZLİ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ESENYURT 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ESENYURDUM ÇIKMAZI 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KARAKAŞ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TARÇİN ÇIKMAZI 
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENYURT 

 

TUZLA

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: ORHANLI - Sokak: KARADENİZ 

13:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ŞİFA - Sokak: ŞİFA YANYOL 

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: PEKER 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ULUKENT 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MAVİ 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: UYUM 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: FEDAİ 

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ULUKENT 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: EŞREF BİTLİS 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MİRAÇ 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MEVLANA 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: UYUM 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: FEDAİ 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: EBE 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: AYABAKAN 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: İNANÇ 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GÜMÜŞPALA 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: NAZAN 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GÖKMEN ÇIKMAZI 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: TERSANELER 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: RAUF ORBAY 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GENÇ OSMAN 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: AZAMET 

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: NAZAN 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: AYGÜN 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: FERSAH 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: PERTEV 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞÜKÜR 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: KINALITAŞ 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: EĞİLMEZ 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GENÇ OSMAN 

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: FERSAH 
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: EĞİLMEZ

 

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