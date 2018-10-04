BEDAŞ ve AYEDAŞ’tan elektrik kesintisi duyurusu… Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul’un pek çok ilçesinde çeşitli çalışmalar nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. Anadolu ve Avrupa Yakası’nda ikamet eden vatandaşlar, ilçelerindeki elektrik kesintisinin ne kadar süreceğini sorguluyor. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ 4 EKİM ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
- GAZİ Mh., 1412. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17242-28507 tm)
- GAZİ Mh., 1412. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17254-28507 tm)
- KAZIM KARABEKİR Mh., 825/1. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17262-28204 tm)
- MEVLANAKAPI Mh., GAYE Sk., KARABAŞ AKARCASI Sk., KERESTECİ VELİ Sk., MİMAR KASIM Cd., MİMAR KASIM ARALIĞI Sk., SEYYİD ÖMER Mh., YAYLA Cd., ÇARIKHANE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17304-2323)
- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 1993. Sk., 1995. Sk., NAZIM HİKMET Bul., MEVLANA Mh., YILDIRIM BEYAZIT Cd., 1990. Sk., CUMHURİYET Mh., NAZIM HİKMET Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17332-22514-27063-20123-20949-22990-21813-22972-20710-21635-27456-22642-22253-21832-22725-20787-22559-21827-21828-22968-22640-22736-22295-22573-21852-22515-27282-21902-22897-21369)
- ADNAN KAHVECİ Mh., İNÖNÜ Cd., KAZIM KARABEKİR Cd., KÖROĞLU Cd., ÇALIŞLAR Cd., ATAKENT Cd., MİMAR SİNAN Cd., GÜRPINAR Mh., MALİK AĞA Sk., ADNAN MENDERES Cd., KEMAL PAŞA Cd., DEREAĞZI Mh., HASAN TAHSİN Cd., SULTAN FATİH Cd., ZİYA GÖKALP Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında PINARTEPE Mh., AVRUPA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 20:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17333-22116-22467-22314-22318-22093-22333-22308-22307-22325-22412-22315-22310-27297-22411-22324-22201-22166-22413-22325-22326-22454-21393-21402-22060-20551-22438-20463-22427-22330-22331-22332-22353-21867-21795-20889-22427-22443-22328-)
- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1458. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17328-28507 tm)
- BAĞLAR Mh., YALÇIN KOREŞ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17371-31648)
- ZUHURATBABA Mh., AYDINLAR Sk., DR. SALİH ZEKİ Sk., İNCİRLİ Cd., KENT Sk., MAHMUT MORALI Sk., RÜZGARLI BAHÇE Sk., ZUHURATBABA Cd., ZÜMRÜT BAHÇE Sk., KARTALTEPE Mh., BELEDİYE HEKİMİ Sk., GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI Cd., TEYYARECİ HAYRETTİN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17390-1162)
- OSMANİYE Mh., ADALET Sk., AKSU Cd., AKSU OSMANİYE YOLU Sk., FAZIL KAYIKÇI Sk., FİLDAMI ARALIĞI Sk., FİLDAMI ÇIKMAZI Sk., FİLDAMI Sk., GENCER Sk., PULLUK Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17391-1537)
- YENİ MAHALLE Mh., 540/4. Sk., 540/3. Sk., 540/2. Sk., 540/1. Sk., 541. Sk., 541/1. Sk., 542. Sk., 542/1. Sk., 545. Sk., 544. Sk., 543. Sk., 546. Sk., 547/1. Sk., 547. Sk., 548. Sk., 549. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17404-28353 TM)
- BAĞLAR Mh., MİMAR SİNAN Cd., YALÇIN KOREŞ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17369-31649)
- BAĞLAR Mh., MİMAR SİNAN Cd., OSMAN PAŞA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17370-31645)
- BAĞLAR Mh., MİMAR SİNAN Cd., YALÇIN KOREŞ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17372-31647)
- SARIGÖL Mh., BİLGİN Sk., PİYALE Sk., GÜNEYSU Sk., İNCİ Sk., İNCE Sk., HAMAM Cd., YENİHAN Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17405-28393 TM)
- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., LEYLAK Cd., ORKİDE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17415-22504)
- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., LATİFE HANIM Sk., AKADEMİ Sk., GENÇ Sk., GÜNIŞIĞI Sk., İNÖNÜ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17418-21843)
- ÇİLİNGİR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17407-29388-28789-29264)
- KESTANELİK Mh., KAYANDERE Sk., MİHRİCAN Sk., TABYALAR Sk., ÖRCÜNLÜ Mh., SIVAT Sk., KIR Sk., BAŞKOMUTAN Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17426-23317-23121-23282-23119-23386-23402)
- ALİPAŞA Mh., TPAO TESİSLERİ Sk., E-5 TEM Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17392-26330-26282-25570-26010-26558)
- CEVİZLİK Mh., ASMALI SAKIZ Sk., BANYOLAR Sk., EBUZİYA Cd., İSKELE Cd., KARTOPU Sk., KENNEDY Cd., MUHTAR HALİT KRAL Sk., SAKIZLI YALI Sk., SAKIZAĞACI Mh., BERRİN ÇİNİ Sk., KÜÇÜK YALI Sk., MUHARRİR AHMET RASİM Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17393-1017)
- ÜÇEVLER Mh., 928. Sk., 947. Sk., BAHÇE YOLU Cd., DOĞAN ARASLI Bul., 951. Sk., 953. Sk., FATİH Mh., 948. Sk., 949. Sk., 952. Sk., 950. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., ONDOKUZ MAYIS Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17400-20322-22678-20775)
- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., LEYLAK Cd., ORKİDE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17406-22504)
- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17414-22341-22342-22340-22344-22345-22346-22347-22343-27370-27114)
- BAKLALI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17417-28878)
- HARAÇÇI Mh., SARI MİMOZA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17408-28819)
- GÜRPINAR Mh., GAYE Sk., KUMSAL Sk., MOTİF Sk., PEKMEZ Cd., ŞAFAK Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17416-22046)
AYEDAŞ 4 EKİM ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
KADIKÖY
11:30 - 13:30 saat aralığında
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: BETÜL
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: MÜNİR NURETTİN SELÇUK
MALTEPE
09:00 - 19:00 saat aralığında
Mahalle: CEVİZLİ
09:00 - 19:00 saat aralığında
Mahalle: CEVİZLİ
TUZLA
10:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: ORHANLI - Sokak: KARADENİZ
13:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ŞİFA - Sokak: ŞİFA YANYOL
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: PEKER
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ULUKENT
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: NAZAN
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS
Yorumları Göster
Yorumları Gizle