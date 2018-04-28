'Bebek bezi var' dedikleri TIR'dan antitank füzesi çıktı, 'mağdurum' dedi

Olay geçtiğimiz yıl Nisan ayında Zonguldak Limanı’nda meydana geldi. Ukrayna’dan Zonguldak Limanı’na gelen İran vatandaşı E.E’nin idaresindeki 72B74110/72B74210 plakalı TIR, gümrük muhafaza ekiplerince incelendi. Aracın bebek bezi olan yasal yükü arasında beyan harici ya da yasa dışı bir eşyaya rastlanmadı. Ancak aracın kabin kısmında yapılan aramada, askeri dürbün ve mekanizma parçaları görüldü. Bunun üzerine araç detaylı aramaya tabi tutuldu. Aynı dürbün ve mekanizmadan çekicinin rüzgarlığında ve malzeme dolabında da bulundu.

Malzemelerin son zamanlarda PKK, DEAŞ, PYD gibi terör örgütleri tarafından kullanılan Rus yapımı 9K111 Fagot veya 9K113 Konkurs antitanksavar güdümlü füzenin üç ana parçasından ikisi olan tetik-ateşleme ile nişan hedef tespit ve dürbün mekanizması olduğu tespit edildi.

İranlı sürücüsü ilk ifadesinde, füze sistemini Kiev’de İran vatandaşı üniversite öğrencisi birinden İran’a götürmek üzere aldığını, teslimat sonucu parça başına ücret karşılığında anlaştığını söyledi. İfadesinin alınmasının ardından Zonguldak Adliyesine sevk edilen sürücü E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçundan dava açılan sürücü E.E. 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Hakime parçaların sadece dürbün olduğunun söylendiğini anlatan E.E., "Bana sadece dürbün olduğu söylendi. Ben bunu gizlemedim. Polislere yerini ben gösterdim. Yıllardır Türkiye'ye gidip geliyorum. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Ailem ve ben mağdur oldum. Tahliyemi talep ediyorum" diyerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, E.E’nin tahliye talebini reddederken duruşma ileri bir tarihe ertelendi.