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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Halil ÖZÇOBAN / BURSA, (DHA), İHA
14.11.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

Bebeğini öldürerek gömen polisin cezası belli oldu

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Bebeğini öldürerek gömen polisin cezası belli oldu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde evlilik dışı doğan bebeğini sevgilisi ve annesi ile birlikte öldürerek gömen polis memurunun cezası belli oldu. Daha önce haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanıklara mahkeme heyeti yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Bursanın Gemlik ilçesine bağlı kırsal Şahinyurdu Mahallesi’nde oturan Ferda Demirtekin, 2013 yılında Orhangazi ilçesinde özel hastanede erkek bebek dünyaya getirdi. Aynı yılın Haziran ayında sağlık ocağı görevlileri aileye telefon açıp aşı için bebeğin getirilmesini istedi. Ancak sağlık görevlileri, çelişkili ifadelerden şüphelenince polisi bilgilendirdi. Polis, olay tarihinde 21 yaşındaki Ferda Demirtekin ile annesi 40 yaşındaki Nuray Güven ve babası 45 yaşındaki Selahattin Güven’i gözaltına aldı.

Nuray Güven, kızının dünyaya getirdiği bebeğin babasının kendisiyle de ilişkiye giren Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru 38 yaşındaki Murat Cingiliç olduğunu iddia etti. Nuray Güven, doğumdan hemen sonra, kucağındaki bebekle buluştuğu Murat Cingiliçin silahla kendisini tehdit edip, bebeği boğdurduğunu, ardından cesedini evlerinin bahçesine gömdüklerini, kızını bir süre sonra başkasıyla evlendirdiğini söyledi.

YARGITAY TARAFINDAN USULDEN BOZULMUŞTU

Bu ifadeden sonra gözaltına alınan polis memuru ile diğer 3 sanık tutuklandı. Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava devam ederken Nuray Güven dışındaki 3 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yapılan DNA testinde bebeğin annesinin Ferda Demirtekin, babasının ise Murat Cingiliç olduğu ortaya çıktı. Yapılan yargılama sonrası mahkeme heyeti, suçu sabit görülen Ferda Demirtekin ile Murat Cingiliç ve Nuray Güven’e ’Kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Selahattin Güven’e ise ’suç kanıtlarını karartma’ suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Tayfun Güven ise beraat etti. Mahkemenin bu kararı ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na tebligat yapılmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından usulden bozuldu.

BERAAT TALEP ETTİLER

Haklarında Bursa 3ncü Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yapıldığı yargılamanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Murat Cingiliç, Nuray Güven ile tutuksuz sanıklar Selahattin Güven ve oğlu Tayfun Güven ve avukatları hazır bulurken, Ferda Demirtekin ise katılmadı. Mahkemede son sözleri sorulan sanıklardan polis memuru Murat Cingiliç, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, Nurayın yalan ve iftira beyanları ile 5 yıldır tutukluyum.

Beraatimi ve tahliyemi istiyorum dedi. Nuray Güven ise, savunmasını yazılı olarak mahkemeye verdiğini, Murat Cingiliçin bebeği boğarak öldürdüğünü ve olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti. Tutuksuz sanıklar Selahattin Güven ile Tayfun Güven, suçsuz olduklarını söyleyerek, beraatlerini istediler.

BİR KEZ DAHA MÜEBBET KARARI ÇIKTI

Mahkeme kısa bir arasından ardından açıkladığı kararında, Murat Cingiliç, Nuray Güven ve Ferda Demirtekine ağırlaştırılmış müebbet, Selahattin Güvene ise ’suç kanıtlarını karartma’ suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Tayfun Güven ise beraat etti.

Öte yandan halen Bursadan elektronik kelepçe bulunduğundan şehir dışına çıkmasının yasak olduğu sanık Ferda Demirtekinin karar Yargıtay tarafından onaylanmasından sonra cezaevine gireceği bildirildi.

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