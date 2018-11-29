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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
29.11.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

Bebeğini boğduğu iddiasıyla sevgilisini öldürmüştü! Yeni gelişme

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Bebeğini boğduğu iddiasıyla sevgilisini öldürmüştü! Yeni gelişme

KONYA'da, 9 aylık bebeğini boğduğunu iddia ettiği sevgilisi Ümit Göker'i (34) 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Azerbaycan uyruklu Aysel Eshme'nin (28) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Psikolojik sorunlarının bulunduğunu öne süren Eshme'nin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan gelen raporunda; akıl sağlığının yerinde olduğu, ceza ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Olay, 1 Aralık 2017'de, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi kampüs girişinde meydana geldi. Barda çalışan Azeri Aysel Eshme, eşi sanayi esnafı M.E.'den (39) olay tarihinden 2 yıl önce boşandı; ancak çift, birlikte yaşamaya devam etti. Çiftin bu birliktelikten Emir ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. Eshme, olaydan yaklaşık 2 ay önce, M.E.'yi terk edip, Ümit Göker ile yaşamaya başladı. Eshme, olaydan 1 gün önce de boşandığı eşinden olan 9 aylık Emir'i birlikte yaşadığı sevgilisi Göker'e bırakarak, çalıştığı bara gitti. Göker de gece saatlerinde Emir'i kanepeden düştüğünü ileri sürerek, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdü. Minik Emir, hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların, bebeğin sağlık durumundan şüphelenip, hastane polisine yaptığı ihbar üzerine Ümit Göker, gözaltına alındı. Polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Göker, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KOVALARKEN BIÇAKLADI

Aysel Eshme, eski eşi M.E. ile birlikte olay günü polis merkezine giderek, Ümit Göker'in durumu hakkında bilgi aldı. İkili, ardından oğullarını görmek amacıyla hastaneye gitmek için yola çıktı. Bu sırada Göker, Eshme'yi telefonla aradı. Görüşmenin ardından Ümit Göker, otomobille ikilinin yanına geldi. Konuşmak için otomobilden inen Göker ile Eshme arasında tartışma çıktı. Eshme, çocuğunun bu duruma nasıl geldiğini sorunca Göker de bebeğin nefessiz kaldığını söyledi. Bunun üzerine Eshme, yanında getirdiği bıçakla yaklaşık 50 metre kovaladığı Göker'i 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Ümit Göker, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

'ÇOCUĞUMU BATTANİYEYLE BOĞMUŞ'

Olay yerinde polis tarafından gözaltına alınan Aysel Eshme, sağlık kontrolünden geçirildi. Eshme, gazetecilerin "Niçin öldürdünüz?" sorusuna gözyaşları içinde ''Çocuğumu battaniyeyle boğmuş. Doktorlar nefessiz kaldığını, beynine oksijen gitmediğini söyledi. Onun için yaptım. Pişmanım" diye yanıt verdi. Aysel Eshme, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Minik Emir de olaydan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

CEZA EHLİYETİ TAM

Tutuklu sanık Aysel Eshme hakkında, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aysel Eshme, hakim karşısına çıkarıldığı duruşmalarda akli dengesinin yerinde olmadığını, daha önce psikolojik tedavi gördüğünü ve sorunlarının hala devam ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine mahkeme heyeti, önceki duruşmada, Eshme'nin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmesini istedi.

Aysel Eshme'nin ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Eshme, duruşmaya tutuklu bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyeti, duruşmada, 22 Ekim'de Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenenin sonucunun kendilerine ulaştığını belirtti. Raporda, 'Cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Aysel Eshme'nin olay sırasında cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile karar verilmiştir' denildi.

Aysel Eshme'nin akıl sağlının yerinde olduğuna ve ceza ehliyetinin bulunduğuna karar verilirken, duruşma ertelendi.

 

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