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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
22.03.2019 - 01:36, Son Güncelleme:

BBP lideri Destici: "HDP'nin kazanma ihtimalinin olduğu yerlerde..."

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BBP lideri Destici: "HDP'nin kazanma ihtimalinin olduğu yerlerde..."

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Özellikle PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’nin 2014 yılında kazandığı Doğu ve Güneydoğu illerinde ve daha sonrasında kayyumlar atanan iller başta olmak üzere onların kazanma ihtimalinin olduğu yerlerde BBP olarak hangi partinin adayı orada güçlüyse onu destekleyeceğiz." dedi.

Partisinin Yapraklı ilçesinde düzenlenen salon toplantısında konuşan Destici, Yapraklı'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Yerel seçimlere gidildiğini ve yerel seçimlerde de ittifakların olduğunu belirten Destici, "Partiler ayrı ayrı ittifak yaptılar. Fakat ittifak yapan partiler içinde de ittifak yapılmayan yerler var. Ama her tarafta hangi ittifaka yakınsanız orada bir gönül birlikteliği var." dedi.

İttifakın yapılmadığı illerde de sorunsuz bir seçim yapılacağını belirten Destici, "Dolayısıyla vatandaşa gidilecek ve vatandaş burada hangisini daha etkin, daha becerikli, daha liyakatli görüyorsa onu seçecek." ifadelerini kullandı.

BBP olarak devlet, millet, din, ülke gibi hassasiyetleri olduklarını ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Özellikle PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’nin 2014 yılında kazandığı Doğu ve Güneydoğu illerinde ve daha sonrasında kayyumlar atanan iller başta olmak üzere onların kazanma ihtimalinin olduğu yerlerde BBP olarak hangi partinin adayı orada güçlüyse onu destekleyeceğiz. Çünkü askerimiz polisimiz canını dişine takmış canını veriyor, şehit oluyor, gazi oluyor ve terörle mücadele veriyor. Onlar öyle yaparken ordumuz, polisimiz terörle mücadele ederken biz de siyasi partiler olarak devletine, milletine, ülkesine bağlı siyasi partiler olarak siyasi bölücülere karşı bir olmalıyız. Onları sandıkta mağlup ederek bir daha onların seslerinin çıkmamasını sağlamalıyız."

Türkiye'nin beka sorununun olmadığını söyleyenlerin gaflet içinde olduğunu dile getiren Destici şunları kaydetti:

"Sen kafanı kaldır bir bak. Doğu Türkistan hala Çin işgali altındayken, Karabağlar, Azerbaycan'ın yüzde 20'si 3 milyonluk Ermenistan'ın işgali altındayken, Kırım Rus işgali altındayken, Balkanlar işgal altındayken, Filistin, Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa siyonistlerin işgali altındayken bakın Yeni Zelanda'da Müslüman kardeşlerimizi taradılar ve 50 tanesi hayatını kaybetti. Başta ABD ve İngiltere başta olmak üzere hiçbiri buna terör saldırısı diyemedi. Biz bu kadar çevremizde olup bitenler, bize karşı bir yapı oluşturup ülkemizi bölmeyi açıktan tehdit ederken sen hala Türkiye'nin beka sorunu yok diyorsan sen gafilin en başta gidenisin."

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