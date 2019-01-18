İstanbul'da dehşet: Baza içindeki kadın cesedinin sırrı çözüldü
Avcılar’da bir dairedeki bazanın içinde bulunan kadın cesedinin sırrı çözüldü. Ağır koku nedeniyle eve girilerek bulunan cesedin 26 yaşındaki Ündünlü Aysheh Khalil'e ait olduğu belirlendi. Khalil'in eşiyle birlikte daireyi 9 gün önce kiraladıkları, eşinin de çocuklarıyla birlikte Ürdün'e gittiği belirlendi. Khalil'in cinayete kurban gittiği değerlendirilirken, ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumundaki incelemeyle netlik kazanacağı belirtildi. Khalil'in eşinin cinayet şüphelisi olarak arandığı bildirildi.
Avcılar Merkez Mahallesi Tüloğlu Sokakta bulunan 6 numaralı apartmandan gelen kötü kokulardan şikayet eden komşular ev sahibine haber verdi. Ev sahibi ve polis ekipleriyle dairenin kapısı çalındı ancak açan olmadı. Doğalgaz saati üzerinde bulunan yedek anahtarla içeri giren ekipler, kokunun yatak odasındaki tekli bazadan geldiğini tespit etti. Baza açıldığında ise genç kadın cesedi bulundu. İtfaiye yardımı ile baza kesilerek çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin Ürdün uyruklu Aysheh Khalil’e ait olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda iki çocuk annesi olan Khalil'in 9 gün önce eşi A.A ile daireyi kiraladığı tespit edildi. Khalil'in annesinin de polise kızıyla ilgili kayıp başvurusu yaptığı tespit edildi. Khalil'in eşi A.A'nın 2 çocuklarıyla birlikte Ürdün'e gittiği tespit edildi. A.A'nın cinayetin baş şüphelisi olduğu ve yakalanması için İnterpol'e başvuru yapılacağı belirtildi.
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