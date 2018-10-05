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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat) (DHA)
05.10.2018 - 15:47, Son Güncelleme:

Bayram’ın acılı annesi: 'Çok zor'

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Bayram’ın acılı annesi: 'Çok zor'

TOKAT’ın Reşadiye ilçesinde 2,5 yıl önce kaybolan 2 çocuktan Bayram Erol’un (8) annesi Adile Erol, oğluna ait 3 kemik parçasının toprağa verildiği mezarını ziyaret ederek, ''Hiç bulamamak, hiç görememek daha kötüydü. Ama şimdi en azından gelip onun ruhuna dua okuyacağımız bir mezarı oldu. Allah’a şükür. Böyle olmasını istemezdim. Takdir-i ilahi yani. Bir anne için çok zor'' dedi.

Reşadiye’de 29 Aralık 2015 tarihinde evlerinin yakınında oynayan Dursun Kaan Taşçı (5) ile Bayram Erol kaybolmuş, yaklaşık 3 yıl boyunca güvenlik güçlerinin tüm aramalarına rağmen çocukların izine rastlanılmamıştı. Ancak kısa süre önce Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mayıs ayında Kelkit Çayı’ndaki çalışmaları sırasında HES göletinin mazgallarında ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları buldu.

Ankara’da yapılan DNA test sonuçlarından bulunan kemiklerin Tokat Reşadiye’de kaybolan çocuklara ait olabileceği düşünülerek ailelerden de DNA örnekleri alındı. Testler sonucunda bulunan 3 kemiğin, kaybolan çocuklardan Bayram Erol’a ait olduğu anlaşıldı ve gözyaşları içinde 3 gün önce toprağa verildi.

Bayram’ın acılı annesi: Çok zor

''BİR ANNE İÇİN ÇOK ZOR''

Bayram Erol’un annesi Adile Erol ve yakınları, ellerinde çiçeklerle Bayram’ın mezarını ziyaret ederek dua etti. Gözyaşları tutmayan anne Adile Erol, oğlunun mezar tahtasını öptü.

Bayram’ın mezarı başında dua eden anne Adile Erol, ayrılırken "Hadi oğlum görüşürüz" dedi. Çocuğuna böyle de olsa kavuştuğunu dile getiren Adile Erol, "Hiç bulamamak, hiç görememek daha kötüydü. Ama şimdi en azından gelip onun ruhuna dua okuyacağımız bir mezarı oldu. Allah’a şükür. Böyle olmasını istemezdim. Takdir-i ilahi yani. Bir anne için çok zor" diye konuştu.

Bayram’ın acılı annesi: Çok zor
''ÇİÇEKLERİ ÇOK SEVİYORDU''

Bayram’ın çiçekleri çok sevdiğini ve bu yüzden çiçek getirdiklerini belirten Adile Erol, "Çiçeği babası dün yaptırmış. Sağ olsun süslemiş. Bayram bize çok çiçek getiriyordu. Artık sıra bizde. Biz getireceğiz çocuğumuza çiçeğimizi. Her zaman çiçek topluyordu ve eve getiriyordu. Herkese çiçek veriyordu. Herkes çocuğuna bundan sonra daha çok sahip çıksın. Biliyorsunuz yürekler yandı. Başka çocuklara da kötü şeyler oldu. Onların da ailelerine Allah’tan sabır diliyorum" dedi.

Bayram’ın acılı annesi: Çok zor

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