Bayramda otoyollar ücretsiz mi?
Bayramda otoyollar ücretsiz mi sorusu, yola çıkacak olan birçok vatandaşın sorguladığı konu oldu. Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerinde köprü ve otoyolları kullanacak olan birçok vatandaş, köprü, otoyol ve otobanların ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına dair kararnamede, 18 Ağustos ile 27 Ağustos arasında Karayolları bünyesindeki köprülerden ve otoyollardan ücret alınmayacağı duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 18 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak, 27 Ağustos Pazartesi saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.
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