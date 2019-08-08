Bayramda devlet otoyol ve köprüleri ücretsiz
KURBAN Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.01’den (cumayı cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00’ye kadar ‘yap-işlet-devret’ projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerde ücret alınmayacak.
Aynı karar kapsamında 11 Ağustos Pazar günü saat 00.01’den (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00’e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
ÜCRETLİ KÖPRÜ TÜNEL VE OTOYOLLAR
- Osmangazi Köprüsü (İzmit Körfez Geçişi)
- Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (bağlantı yolları dahil)
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü
- Kuzey Çevre Otoyolu Geçişi
- Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu Geçişi
- Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu Geçişi
ÜCRETSİZ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
- KGM İzmir-Çeşme Otoyolu
- KGM İzmir-Aydın Otoyolu (Işıkkent-Aydın Batı)
- KGM Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın-Şanlıurfa)
- KGM Çukurova Otoyolları (Niğde-Mersin-Adana Batı)
- KGM Avrupa Otoyolu (TEM-Mahmutbey-Edirne)
- KGM Anadolu Otoyolu (TEM-Çamlıca-Akıncı)
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