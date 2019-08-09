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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.08.2019 - 18:50, Son Güncelleme:

Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?

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Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?

Arefe günü öncesi, bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, şehir dışı planlarını yaparken, bayram tatili süresiyle ilgili araştırmalarını da devam ettiriyor. Tatile yönelik yapılan resmi açıklamayı merak eden vatandaşlar, internette 'Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?' sorularının cevabını arayarak planlarını yönlendirmek istiyor. İşte, Kurban Bayramı tatiline dair merak edilenler.

Kurban Bayramı tatili için memlekete gitmeye hazırlananlar, tatile yönelik kesin bilgilerle ilgili fikir sahibi olmak istiyor. Bayram tatili ile ilgili geçtiğimiz günlerde resmi kaynaklardan bazı açıklamalar yapılmıştı. Peki, tatil 9 gün oldu mu? İşte, Kurban Bayramı tatil günleri hakkında bilgiler.

Bayram tatilinin uzatılması konusuna Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Akif Ersoy, bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Ersoy, açıklamasında "Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. (Bayram tatili) 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

Kurban Bayramı'nın arife günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;

Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI DENETİMİ BAŞLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı ve öncesinde 64 bin 269 trafik ekibi ve 116 bin 236 personelin görev yapacağını söyledi.

Emniyet kemeri uyarısı

Emniyet kemerinin kazalarda olabilecek riskleri en aza indirebilmek için en önemli araç olduğunun altını çizen Soylu, "Her bayramda kampanya yapıyoruz. Bu sene 'kemerin ses getirsin' kampanyasını gerçekleştiriyoruz. Bu kampanya ile ilgili de 31 Ağustos'a kadar araçtaki çocuklarımız kemerlerini gösterdikleri videoyu aynen geçen bayramdaki gibi bize yollarsa bu bayramda scooter ve kask dağıtacağız." dedi.

Soylu, "Kemerin ses getirsin" kampanyasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'daki açılışta başlattığını hatırlatarak, "Biz de devam ettiriyoruz. Geçen bayramlardan az trafik kazasının olduğu, az acı yaşayacağımız bir bayramı, umutların, buluşmaların, beraberliklerin en zirvede olduğu bayramları yaşayalım." ifadelerini kullandı.

Sürücülere tavsiyeler

Bakan Soylu, sürücülere yorgun araç kullanmamaları, 2 saatte bir 10 dakika dinlenmeleri ve yasal hız limitlerine uymalarını tavsiye etti.
Yolda emniyet kemeri takma ve cep telefonuyla konuşmamanın da altın kural olduğunu vurgulayan Soylu, "Arkadaşlarımıza tembihatımız şudur: Cezadan ziyade mümkün olduğunca uyarıyı ortaya koyabilmek ve ikna edebilmek doğru kuraldır." şeklinde konuştu.



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