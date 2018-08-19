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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
19.08.2018 - 22:13, Son Güncelleme:

Bayram öncesi ailelere kayıp çocuk uyarısı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Bayram öncesi ailelere kayıp çocuk uyarısı

TÜRKİYE’nin en büyük sorunlarından biri olan ‘kayıp çocuklar’la ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde çalışma yürütülüyor. En çok kayıp çocuk olaylarının bayram tatillerinde yaşandığına dikkat çeken EGM yetkilileri, anne-babalara “Çocuğunuzun fotoğraflarını ismiyle birlikte sürekli sosyal medyada paylaşmayın. Bayram harçlığı verme bahanesiyle yanına yaklaşan yabancılardan uzak durmasını öğretin” uyarısında bulundu.

KRİTİK SÜRE 24 SAAT
Kayıp çocukların bulunmasındaki en başarılı çalışma, EGM’nin 2014 yılında devreye soktuğu ‘Kayıp Alarmı Projesi’ oldu. Daha önceki uygulamada emniyet birimleri kayıp için başvuruya gelen ailelere 24 saat geçmesi gerektiğini belirtip kayıt oluştururken, projeyle bu uygulamadan vazgeçilerek anında kayıtlar tutulmaya başlandı. Kaybolan kişi ile ilgili 24 saat bekleme gereksinimi duymadan güncel fotoğrafı, eşkâli, adresi, kaybolduğu nokta polis tarafından ‘Kayıp Alarmı Projesi’ne giriliyor. Kaybolan çocuk veya kişinin bilgileri kaybolduğu bölgedeki tüm GSM abonelerine mesaj olarak gönderiliyor. Kaybolan çocukların bulunması için en kritik süre ise ilk 24 saat. Yapılan çalışmalarda genelde çocuklar kaybolduktan sonraki 24 saat içinde bulunurken bu süreden sonra ise çocuğa ulaşılması zora giriyor.

SOSYAL MEDYADA İSİM VE FOTOĞRAF PAYLAŞMAYIN
Resmi kayıtlara göre Türkiye genelinde en çok uzun bayram tatillerinde çocuklar kayboluyor. EGM Asayiş Daire Başkanlığı, çocukların kaybolmaması için anne-babalara uyarılarda bulunurken, yapmaları gerekenleri ise şöyle sıraladı: “Çocuklarınıza, tanımadığı kişilerden uzak durmasını söyleyin. Bu kişiler tarafından vücuduna dokunulduğunda nasıl bir tepki vermesi gerektiğini öğretin. Tanımadığı kişilerle fiziksel temas kurmasına izin vermeyin, uzak durmasını söyleyin. İnternet ortamında, sosyal medya hesaplarında görüştüğü kişilere dikkat edin, çocuğunuzun fotoğraflarını ismiyle birlikte sürekli sosyal medyada paylaşmayın.”

ÇIĞLIK ATMAYI ÖĞRETİN
Telefon numaranızı ve acil ihbar hatlarını (155-156-112) ezberletin. Tanımadığı kişilerin araçlarından uzak durması gerektiğini ve gelebilecek tehlikelere karşı arabanın gittiği yönün tersi istikametinde koşmasını, kaybolduğunda güvenlik güçlerinden yardım istemesi gerektiğini öğretin. Kendini tehlikede hissettiği anda ‘Onu tanımıyorum’ diye bağırmasını, çığlık atmasını öğretin. Bayramda harçlık verme bahanesiyle yanına yaklaşan yabancılardan uzak durmasını, hediye alacağını söyleyerek bir yere davet edenlerle gitmemesini tembih edin. Tanımadığı kişilerle asansöre binmemesi gerektiğini söyleyin.”

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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