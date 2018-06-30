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    'Bayanları bayanları görmesin'

    Gürkay GÜNDOĞAN/DHA
    30.06.2018 - 01:47 | Son Güncelleme:

    ZONGULDAK İl Müftüsü Rüstem Can, “Bayan giyim kuşamına dikkat edecek. Vücudunu başka bayanlar görmeyecek şekilde denize girmesi lazım" dedi. Can-ı gönülden bir yere gidip, denize giremediğini kaydeden müftü Can, şunları söyledi:

    "Ben 49 yaşındayım. Ben can-ı gönülden bir yere gidip de denize giremedim. Aynı martılar gibi kayaların üzerinden denize atlıyorum. Kimsenin olmadığı yerleri arıyorum. Niye? Çünkü o haliyle bizim karşı karşıya kalmamız bizim Rabb'imizin rızasına aykırı. O yüzden imtihan dünyasındayız. Bayanlara özel belli yerler olur. Yine aynı şekilde bayan da olsa bir bayan giyim kuşamına dikkat edecek. Vücudunu başka bayanlar görmeyecek şekilde denize girmesi lazım. O tesettüre bürünmesi lazım bayan da olsa. Bayanlara mahsus olan yerlerde girebilirler, sıkıntı yok. Dedim ya tesettüre bürünecekler."

    Etiketler: Zonguldak , müftü , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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