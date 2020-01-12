Batman'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Turgut Özal Caddesi'nde patenli 2 genç, hareket halindeki Batman Belediyesi'ne ait yolcu otobüsüne tutunarak yolculuk etti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre sonra otobüsü bırakan patenli gençler, güzergah değişip yollarına devam etti.