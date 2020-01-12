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Reşat YİĞİZ/BATMAN (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2020 - 15:00,Son Güncelleme:/

Batman'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

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Batman'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Batman'da patenli 2 gencin belediye otobüsüne tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Turgut Özal Caddesi'nde patenli 2 genç, hareket halindeki Batman Belediyesi'ne ait yolcu otobüsüne tutunarak yolculuk etti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre sonra otobüsü bırakan patenli gençler, güzergah değişip yollarına devam etti.

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