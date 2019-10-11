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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 18:24, Son Güncelleme:

Başsavcılık açıkladı: Gözaltına alındılar

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Başsavcılık açıkladı: Gözaltına alındılar

Antalya'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptığı tespit edilen 5 hesabın sahibi hakkında gözaltı kararı alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle ilgili kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Çalışmada kapsamında, il merkezi ile Alanya ve Manavgat ilçelerinden 3 kişi gözaltına alındı.

HESAP SAHİPLERİNDEN 5'İNE YÖNELİK GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptığı tespit edilen 5 hesabın sahibi hakkında gözaltı kararı alındı.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Söz konusu çalışmalar neticesinden tespit edilen kişiler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan savcılıkça gözaltı kararları veriliyor.

Şimdiye kadar sosyal medyada suça konu bu tür paylaşımlar yapan 43 hesap tespit edildi.

Bu hesapların çoğunun gerçek kişilere ait olmadığı, bu nedenle tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Söz konusu hesapları kullanan 5 kişinin kimliği tespit edildi. Bu kişiler hakkında savcılıkça gözaltı kararı çıkarıldı.

Ayrıca bu kapsamda, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan dün gözaltına alınan "diken.com.tr" adlı internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Fatih Gökhan Diler ile Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (11.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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