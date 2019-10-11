Başsavcılık açıkladı: Gözaltına alındılar
Antalya'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptığı tespit edilen 5 hesabın sahibi hakkında gözaltı kararı alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle ilgili kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
Çalışmada kapsamında, il merkezi ile Alanya ve Manavgat ilçelerinden 3 kişi gözaltına alındı.
HESAP SAHİPLERİNDEN 5'İNE YÖNELİK GÖZALTI KARARI VERİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptığı tespit edilen 5 hesabın sahibi hakkında gözaltı kararı alındı.
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Söz konusu çalışmalar neticesinden tespit edilen kişiler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan savcılıkça gözaltı kararları veriliyor.
Şimdiye kadar sosyal medyada suça konu bu tür paylaşımlar yapan 43 hesap tespit edildi.
Bu hesapların çoğunun gerçek kişilere ait olmadığı, bu nedenle tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Söz konusu hesapları kullanan 5 kişinin kimliği tespit edildi. Bu kişiler hakkında savcılıkça gözaltı kararı çıkarıldı.
Ayrıca bu kapsamda, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan dün gözaltına alınan "diken.com.tr" adlı internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Fatih Gökhan Diler ile Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.
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