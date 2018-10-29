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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ayşegül USTA - Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
29.10.2018 - 19:40, Son Güncelleme:

Başsavcıların Kaşıkçı buluşması

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Başsavcıların Kaşıkçı buluşması

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Suudi Arabistan Krallığı yetkili Başsavcısı Suud el Muceb ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan bir araya geldi. 1 saat 15 dakika süren görüşmede Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı.

Beraberindeki heyetle önceki gün 23.30 sıralarında İstanbul’a gelen Başsavcısı Suud el Muceb geceyi Beşiktaş’ta bir otelde geçirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, dün sabah 09.30 sıralarında görüşmenin yapılacağı Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Suudi Başsavcı Muceb ile beraberindeki heyet ise saat 11.00’de, otelin önünde bekleyen gazetecilere görünmeden personel kapısından çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan’ın makamında yapılan görüşmeye, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz ve bir savcı da katıldı. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından Suudi Başsavcı Muceb ile beraberindeki heyet İstanbul Adalet Sarayı’ndan ayrılarak otele döndü. Heyetin ayrılışı sırasında adliyenin protokol kapısında Özel Harekât polislerinin de aralarında bulunduğu güvenlik güçlerince yoğun önlem alındı. Suudi başsavcı ve beraberindekiler basın mensuplarına görünmemek için otele ‘mal kabul’ kapısından girdiler. Suudi heyetin ayrılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, soruşturmayı yürüten savcılarla bir süre daha görüştü. 

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