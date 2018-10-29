Başsavcıların Kaşıkçı buluşması
SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Suudi Arabistan Krallığı yetkili Başsavcısı Suud el Muceb ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan bir araya geldi. 1 saat 15 dakika süren görüşmede Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı.
Beraberindeki heyetle önceki gün 23.30 sıralarında İstanbul’a gelen Başsavcısı Suud el Muceb geceyi Beşiktaş’ta bir otelde geçirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, dün sabah 09.30 sıralarında görüşmenin yapılacağı Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Suudi Başsavcı Muceb ile beraberindeki heyet ise saat 11.00’de, otelin önünde bekleyen gazetecilere görünmeden personel kapısından çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan’ın makamında yapılan görüşmeye, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz ve bir savcı da katıldı. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından Suudi Başsavcı Muceb ile beraberindeki heyet İstanbul Adalet Sarayı’ndan ayrılarak otele döndü. Heyetin ayrılışı sırasında adliyenin protokol kapısında Özel Harekât polislerinin de aralarında bulunduğu güvenlik güçlerince yoğun önlem alındı. Suudi başsavcı ve beraberindekiler basın mensuplarına görünmemek için otele ‘mal kabul’ kapısından girdiler. Suudi heyetin ayrılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, soruşturmayı yürüten savcılarla bir süre daha görüştü.
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