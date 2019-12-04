Başörtülü öğretmene tokat atmıştı! İstenen ceza belli oldu...
Beşiktaş'ta geçen ay başörtülü öğretmen Ş.N.E’ye (28) kaldırımda yürürken tokat attığı gerekçesiyle tutuklanan Berrak Karaoğlu’nun (34) 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması için iddianame hazırlandı.
Saldırının dini inanç gereği olan giyim tarzından kaynaklandığının belirtildiği iddianamede, ‘kasten yaralama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamaları yöneltildi. Saldırıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarına da yer verilen iddianamede, “Müştekinin basit tıbbi müdahale ile iyileşir şekilde yaralandığı anlaşılmıştır. Şüphelinin daha önce hiç görmediği, aralarında hiçbir irtibat husumet bulunmayan müştekiye karşı, sırf dini inancı gereği giyim tazından dolayı isnat edilen eylemi gerçekleştirdiği, bu haliyle şüphelinin eyleminin halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve kasten yaralama suçları kapsamında kaldığı kanaatine varılmıştır” denildi.
GÖRSEM TANIMAM
21 Kasım 2019’da Büyükçekmece’de gözaltına alınan ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanan Berrak Karaoğlu, iddianamede yer alan ifadesinde o günü şöyle anlattı: “Nişantaşı’nda sergi açılışına gittim ve bir miktar alkol aldım. Beşiktaş’a doğru yürürken Ş.N.E. kulaklık takmış halde bana doğru yürüyordu. Bana tiksinmiş şekilde baktı. Bunun üzerine bir tokat attım. Bu kişiyi hiç tanımıyorum. Şimdi görsem de tanımam. Ani bir refleksle olmuş bir harekettir. Başka bir amacım yoktur.”
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