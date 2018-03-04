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    Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı 

    ANKARA (AA)
    04.03.2018 - 19:30 | Son Güncelleme:

    Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Ankara Çevreyolu Altındağ ilçesi Karapürçek mevkisinde İdris Yılmaz idaresindeki 06 AE 9370 plakalı minibüs ile İlhan Yavuz idaresindeki 06 COH 64 plakalı otomobil çarpıştı. 

    Kazada, minibüste bulunan Hüseyin Yazıcıoğlu hayatını kaybetti. 

    Sürücüler ile minibüsteki Naciye Yılmaz, Merve, Zeliha, Zeynel ve Nimet Yazıcıoğlu yaralandı. 

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 

    Yaralıların, sağlık ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

    Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

    Kaza nedeniyle çevre yolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı. 

    Etiketler: Ankara , kaza , haber , son dakika
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