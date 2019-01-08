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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
AA
08.01.2019 - 06:36, Son Güncelleme:

Başkentte seyir halindeki kar küreme aracı yandı

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Başkentte seyir halindeki kar küreme aracı yandı

Başkentte seyir halindeyken yanan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme aracı kullanılamaz hale geldi.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası tuzlama ve kar küreme çalışması yürüten Mustafa Dinç'in kullandığı 06 DY 5461 plakalı araç, Çankaya Koza Sokak'ta seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını fark ederek aracı yol kenarına park eden Dinç kendini güçlükle dışarı atarken motor kısmından çıkan yangın bir anda sürücü kabinini sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında kar küreme aracı kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin müdahalesi sırasında yolun iki şeridi ulaşıma kapandı.

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